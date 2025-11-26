Gianni Annoni kapta idén „A Vendéglátás Mestere”díjat

A Vendéglátás Mestere díjat a Magyar Konyha szerkesztősége olyan, a lapban aktívan közreműködő szakembereknek ítéli oda, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az olvasók gasztronómiai edukációjához. Az idei év díjazottja, Gianni Annoni exkluzív interjút adott a Life.hu-nak.

Gianni Annoni 3 évtizede van a vendéglátó szakmában, de nem is számított az elismerésre. Mélyen meghatódott

Forrás: Ripost



A 48 éves Magyar Konyha magazin évente 10 alkalommal jelenik meg nyomtatott formában, emellett online felületein is a gasztrotrendek bemutatására vállalkozik.

Gianni Annoni 24 éve nyitotta meg Pomo d’Oro nevű éttermét az Arany János utcában. Tudatosan fejlesztette, és állhatatos munkájának meg is lett a gyömölcse: az étterem mellett már borbár, cukrászda és pizzéria is nyílt az utcában, és mind mögött Gianni áll.

Állítja, minden olasz férfi tud főzni, hiszen egészen kiskoruktól kezdve ott sürögnek-forognak a nagymama és édesanyjuk szoknyája mellett. Akaratlanul is tanulnak és ellesik a fortélyokat.

Rovata pedig a már megszerzett tudást finomítja hónapról hónapra a Magyar Konyha hasábjain, ahol a szakember az olasz gasztronómiában tartományról tartományra kalauzolja az olvasót.

A díjat Gianni elérzékenyülve vette át a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnökétől, Lévai Anikótól. Az elismerés tárgyiasult formája többek között egy gyönyörű, Olaszországból származó olívaolaj-kancsó és egy csoda szép kézműves tál.

Mint azt az ismert, a magyar és olasz konyhaművészetben egyaránt otthonosan mozgó gasztronómiai szakértő és étteremtulajdonos elmondta, 24 éve dolgozik a magyar vendéglátásban, de ez az első kitüntetés, amivel elismerik a munkáját.

„Nagy boldogság költözött a szívembe. Nem gondoltam, hogy egy ilyen elismeréssel meglephet még az élet. A Magyar Konyha 50 éve főszereplője a gasztronómiának, most ráadásul gasztrokalauzt is megjelentetett. A díj természetesen a csapatomnak is szól, amelynek tagjaival nap mint nap együtt dolgozom” – nyilatkozta lapunknak meghatódva, majd elárulta azt is, mi kell ahhoz, hogy valakiből igazán jó és önazonos vendéglátó váljon:

„Sok-sok türelem, alázat, sosem szűnő kíváncsiság, érzelmi intelligencia, folyamatos igény a megújulásra, valamint az, hogy az embert minden egyes nap hajtsa a szenvedélye és az emberek iránti szeretete.”

Úgy véli, a vendéglátó szakmát nem lehet kizárólag könyvekből megtanulni, és nem is szabad elsősorban a profitért csinálni. Elmesélte, hogy amikor Magyarországra jött ösztöndíjjal, az első dolga volt, hogy főzzön azokból az olasz alapanyagokból, amiket magával hozott. Először csak magának, aztán a barátoknak, majd diszkókban és kisebb kávézókban készített paradicsom alapú pizzát és ínycsiklandó tésztaételeket.

A hobbiból aztán megnyílt előtte egy út – érezte, hogy el kell induljon rajta.

„A legfontosabb számomra a hit: erősen hiszek abban, hogy egy felsőbb erő gondomat viseli, segít túllendülni a szakmai nehézségeken, képességet ad ahhoz, hogy szép pillanatokat okozzak az embereknek a vendéglátáson, azaz a szenvedélyemen és az ételeken keresztül” – zárta gondolatait Gianni.



