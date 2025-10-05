"Ürességet hagysz magad után" - szomorú hírt jelentett be Gianni

Szomorú hírt osztott meg rajongóival az olasz származású szakács. 16 év után Gianni Annoni karjaiban hunyt el a család kedvence, nagy űrt hagyva maga után.
Az olasz származású szakács, Gianni Annoni Instagram-oldalán osztotta meg a megrendítő hírt: 16 év után el kellett búcsúznia hűséges társától, szeretett kutyusától, Pamitól.
A szakács olasz nyelven írta meg megható búcsúsorait, amelyekhez fényképeket is mellékelt, amelyeken együtt látható kedvencével.
Szia, kicsi lánykám. Mindig csendben szerettél, jelen voltál minden pillanatban az elmúlt 16 évben! A karjaimban mentél el, és ahogy mindig is tettük, egymás szemébe néztünk, orr az orrhoz, homlok a homlokhoz, hogy szeressünk, hogy érezzük, szeretve vagyunk, hogy eggyé váljunk. Köszönöm a türelmedet és a feltétel nélküli szeretetedet.
- írta a posztjában Gianni.
Úgy foglak emlékeimben őrizni, amilyen voltál: okos, barátságos a többi kutyával, nem szeretted sem a labdát, sem a gyerekek kiabálását, utáltad a sót a hóban, furcsán pisiltél a lábaidat a levegőbe emelve, engedelmes voltál, játékos, utáltál autóban utazni, de imádtál egyedül sétálni, miközben minket aggodalomban hagytál… Viszlát, Pami. Ürességet hagysz magad után a mi kis családunkban!
- zárta búcsúsorait.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.