Gianni 54 évesen semmit sem kért a születésnapjára

Gianni Annoni, eredeti nevén Gian Luigi Annoni 1994-ben érkezett Magyarországra a Közgazdasági Egyetem ösztöndíjasaként. Tanulmányai befejezése után úgy döntött, hogy itt telepszik le: először egy pizzériát nyitott, majd a médiában is kipróbálta magát. Azóta mint televíziós műsorvezető és séf ismert, és több éttermet is alapított. Debreczeni Zita akkori modellel 2017-ben házasodtak össze, két gyermekük született. Nem túlzás azt mondani, hogy majd minden számítása bejött: szép élete van... Mit is kívánhatna még?

Gianni étteremtulajdonosként lett híres idehaza (Fotó: Mediaworks-archív)

Gianni Annoni Instagram-oldalán vallott színt

A híresség április 15-én ünnepelte a 54. születésnapját. Nem kerek szám, így nem csináltak Zitával hét határra szóló bulit a jeles napra, de mégiscsak egy születésnap, amire az ember kívánságokat szokott megfogalmazni... Gianni azonban nem kért ajándékot és nem tett fogadalmat a jövőre vonatkozólag. Ő ugyanis azt érzi, hogy az élete ezen szakaszában annyira klappol minden, olyan jól mennek a dolgai, hogy ennél jobbat és többet már nem is kívánhat. Az érzéseiről nagyon röviden az Instagram-oldalán számolt be.

Gianni felesége mellett nagy boldogságban él (Fotó: Mediaworks-archív)

Egy olyan fotót osztott meg, ahol öleli a két imádott kisfiát, a képhez pedig csak annyit írt, hogy: „Az én szülinapom”. Ami Giannit ismerve annyit jelent, hogy számára a családja, a két kisfia és a felesége a legnagyobb ajándék, ennél többet pedig nem is remélhet az élettől.