Ebben különbözik a férfiak és a nők félrelépése - Kitálalt a válóperes ügyvéd
Nagy eltérés van a két nem között. Egyik nem félrelépése sem ugyanolyan és nem is ugyanazért történik meg.
Egy New York-i válóperes ügyvéd részletesen ismertette a férfiak és nők közötti félrelépés legfontosabb különbségeit, valamint azt az ellentétes reakciót, amit a különböző nem tagjai adnak, mikor megtudják, hogy megcsalták őket.
Ilyen különbségek vannak a nők és férfiak félrelépése között
Az év elején készített felmérések szerint a házastársaknak körülbelül a fele legalább egyszer megcsalja a házastársát a kapcsolatuk során. A Vogue szerint míg egyesek dühből vagy önbecsülés hiányából teszik ezt, mások azt állítják, hogy azért, mert szeretethiányban szenvednek vagy mert szexuális élvezetre és változatosságra vágynak.
A leggyakoribb válási ok a hűtlenség. A Sacks & Sacks ügyvédi iroda szerint az Egyesült Államokban a válások 59,6 százalékát a megcsalások vagy a házasságon kívüli kapcsolatok tették ki.
James Sexton ügyvéd elmagyarázta, hogy a két nem másképpen csalja meg egymást. "A tapasztalatom szerint a férfiak többet csalnak — de a nők sokkal ügyesebben" - idézi szavait a Unilad.
Szerinte a nők mindent vagy semmit alapon csinálják, a férfiak pedig gyakran csak hülyeségként követik el a megcsalást. James szerint ráadásul nem minden félrelépés egyforma, hiszen egy átlag megcsalás nem egyenértékű egy teljes viszonnyal.
A nemek különbözően reagálnak a megcsalás tényére.
Mondtam már korábban is – bár ez nem éppen népszerű kimondani –, amikor egy férfi megtudja, hogy a felesége megcsalta, az első kérdése az: lefeküdtél vele? Amikor pedig egy nő tudja meg, hogy a férje megcsalta, az első kérdése általában ez: szereted őt?
Az ügyvéd megjegyezte, hogy ez a két reakció rengeteget elárul arról, hogyan működnek ezek a dinamikák. Szerinte ez sokat elmond arról, milyen belső beidegződéseink vannak, amikor a házastársunkhoz és magához a házassághoz viszonyulunk.
