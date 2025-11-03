Ebben különbözik a férfiak és a nők félrelépése - Kitálalt a válóperes ügyvéd

Egy New York-i válóperes ügyvéd részletesen ismertette a férfiak és nők közötti félrelépés legfontosabb különbségeit, valamint azt az ellentétes reakciót, amit a különböző nem tagjai adnak, mikor megtudják, hogy megcsalták őket.

A félrelépés jele különbözőek lehetnek / Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com / Illusztráció

Ilyen különbségek vannak a nők és férfiak félrelépése között

Az év elején készített felmérések szerint a házastársaknak körülbelül a fele legalább egyszer megcsalja a házastársát a kapcsolatuk során. A Vogue szerint míg egyesek dühből vagy önbecsülés hiányából teszik ezt, mások azt állítják, hogy azért, mert szeretethiányban szenvednek vagy mert szexuális élvezetre és változatosságra vágynak.

A leggyakoribb válási ok a hűtlenség. A Sacks & Sacks ügyvédi iroda szerint az Egyesült Államokban a válások 59,6 százalékát a megcsalások vagy a házasságon kívüli kapcsolatok tették ki.

James Sexton ügyvéd elmagyarázta, hogy a két nem másképpen csalja meg egymást. "A tapasztalatom szerint a férfiak többet csalnak — de a nők sokkal ügyesebben" - idézi szavait a Unilad.

Szerinte a nők mindent vagy semmit alapon csinálják, a férfiak pedig gyakran csak hülyeségként követik el a megcsalást. James szerint ráadásul nem minden félrelépés egyforma, hiszen egy átlag megcsalás nem egyenértékű egy teljes viszonnyal.

A nemek különbözően reagálnak a megcsalás tényére.

Mondtam már korábban is – bár ez nem éppen népszerű kimondani –, amikor egy férfi megtudja, hogy a felesége megcsalta, az első kérdése az: lefeküdtél vele? Amikor pedig egy nő tudja meg, hogy a férje megcsalta, az első kérdése általában ez: szereted őt?

Az ügyvéd megjegyezte, hogy ez a két reakció rengeteget elárul arról, hogyan működnek ezek a dinamikák. Szerinte ez sokat elmond arról, milyen belső beidegződéseink vannak, amikor a házastársunkhoz és magához a házassághoz viszonyulunk.