Anna és férje, James, egy átlagos, elfoglalt házaspár volt Midlandsből. Mindketten dolgoztak, egy saját tetováló vállalkozást vezettek, miközben nevelték két óvodáskorú gyermeküket. Azonban James egyszer csak furcsán kezdett viselkedni, ami idővel a feleségének is feltűnt.

Döbbenetes igazság derült ki a gyanúsan viselkedő férjről / Fotó: freepik.com / Illusztráció

James azt mondta, el kell ugrania a boltba pár dologért, azután visszajön. Két-három órára eltűnt, és amikor visszaért, szinte semmit sem hozott magával. Csak egy csokoládét, vagy valami hasonlót

- mondta el Anna.

Nem ez volt az egyetlen figyelmeztető jel. James titokzatossá vált a telefonjával kapcsolatban is: mindig magánál hordta, és adatvédelmi szűrőt használt. A férfi azzal védekezett, hogy a banki és ügyféladatok védelme miatt állította be a szűrőt, hogy ne lopják el az információkat.

Eleinte nem foglalkoztam vele, de a gyomrom mélyén hónapok óta növekvő rossz érzés egyre erősebbé vált. James mindig azt mondogatta, tudnom kell, hogy ő nem az a típus, aki hűtlenné válna

- vallotta be Anna.

A nő a szíve mélyén azonban érezte, hogy a férje valamit eltitkol előle. A választ végül a férfi munkanaplójában találta meg. Egy reggel, amikor James távol volt, Anna átlapozta a naplót, és észrevette, hogy a "John" név pár hetente felbukkan benne, és egy egész napot kitölt, ami furcsa volt a férfi munkakörében. Nem sokkal később a nő egy vonatjegyet is a férje zsebében, arra a napra vonatkozóan, amikor az állítólagos "John" nevű ügyféllel találkozott.

Végül Anna úgy döntött, hogy felkeres egy magánnyomozó irodát, hogy végére járjon az ügynek. A titokzatos, ismétlődő találkozó napján egy nyomozó követte Jamest. Másnap reggel, miközben Anna a gyerekekkel volt otthon, közölték vele a sokkoló hírt.

Jamesnek egy másik családja is volt, egy nővel és egy újszülött babával találkozott egy étteremben.

Másnap Anna szembesítette a férjét, aki mindent tagadott, azonban, amikor a nő megmutatta neki a bizonyítékokat - a helyszínen készült fotókat -, James kénytelen volt bevallani, hogy a baba az övé, valamint, hogy már egy éve viszonyt folytat egy másik nővel, aki teherbe is esett.

Összeszedtem a cuccait, bedobtam egy táskába, kiraktam az ajtó elé, és közöltem vele, hogy menjen el

- mesélte az összetört szívű feleség.