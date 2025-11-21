Így épült fel az ikonikus Erzsébet híd – retró galéria

1964. november 21-én újra megindult a forgalom Budapest egyik legfontosabb átkelőjén, az Erzsébet hídon, amely csaknem húsz éven át hiányzott a Duna fölött. A második világháborúban felrobbantott híd romjai sokáig mementóként álltak a pesti oldalon, míg végül megkezdődtek az újjáépítés előkészületei. A főváros lakói pedig lélegzet-visszafojtva követték, hogyan születik újjá a város egyik ikonikus pontja.

Az Erzsébet híd pályaegységének beemelését figyelik a pesti alsó rakpartról

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

A világháborúban tűnt el az eredeti Erzsébet híd

Az Erzsébet királyné emlékét őrző híd 1903-as átadásakor a világ legnagyobb, 290 méteres nyílású lánchídjának számított. Mérnöki bravúr volt: középső pillér nélkül ívelt át a Dunán, ami két évtizedig világrekordnak számított. A budai visszavonulás során azonban a német csapatok 1945 januárjában felrobbantották. Elég volt egyetlen detonáció ahhoz, hogy a vázszerkezet a folyóba roskadjon. A pesti pilon sokáig megmaradt, évtizedekig emlékeztetve a fővárosiakat a pusztulásra.

A régi híd pesti pillére a robbantás után még közel másfél évtizedig a pesti oldalon állt

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

Hosszú várakozás után kezdődhetett az újjáépítés

A romok kiemelése 1958-ban kezdődött, és csak 1960-ra fejeződött be. A tervezők komoly dilemmával néztek szembe: más hidaknál az eredeti formát igyekeztek visszaállítani, de az egyre növekvő budapesti forgalom ezt a megoldást az Erzsébet híd esetében már nem tette lehetővé.

Az új hídnak szélesebbnek, erősebbnek és modernebbnek kellett lennie.

Végül visszatértek Julius Kübler eredeti, még a 19. század végén bemutatott elképzeléséhez: az újjáépítés a lánchíd helyett kábelhidas szerkezettel valósult meg.

A tervek elkészítésére Sávoly Pál mérnök kapott megbízást, aki több budapesti híd építésében is részt vett. Az építkezés öt évig tartott, és végül kevesebb mint feleannyi acélt használtak fel, mint az eredeti, sokkal nehezebb láncszerkezethez.

A terhelési próbán 115 jármű, mintegy 2000 tonna súllyal nehezedett a hídra

Fotó: Fortepan / N. Kósa Judit

Tömegek ünnepelték az új hidat – képek a felavatásról

A megnyitást eredetileg 1964. november 7-re – a rendszer egyik ünnepnapjára – tervezték, de a munkálatok csúsztak. Végül november 21-én adták át a forgalomnak az új Erzsébet hidat, előző nap azonban egy különleges alkalom tette felejthetetlenné az eseményt: több tízezer ember gyalogolhatott végig rajta, mielőtt birtokba vették volna az autók és a villamosok. A történelmi pillanatot a televízió is élő adásban közvetítette.