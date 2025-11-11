Előre hozta a család a karácsonyt: gyermekük születése után kiderült, rákos az apa
Mindenkit váratlanul ért a betegség híre. Azonnali döntés született: előre hozta a család a karácsonyt.
A szigetországban élő fiatal édesapa, Dan Kettle, és felesége, Bethan tavaly júniusban házasodott össze, idén márciusban pedig a megszületett a pár kisfia, Rex. Ám az örömhír után az életük teljesen összeomlott: Dan megtudta, hogy gyógyíthatatlan rákban szenved – írja a Sun. A házaspár döntött: előre hozta a család a karácsonyt az apa betegsége miatt.
Néhány héttel kisfia megszületése után Dan orvoshoz fordult nyelési nehézségei és hirtelen fogyása miatt. Az endoszkópos és képalkotó vizsgálatok segítségével, fény derült a problémára. A férfi sokkoló hírt kapott:
daganat alakult ki a nyelőcsövén.
Dan, aki vízvezeték- és fűtésszerelőként dolgozott, azonnal intenzív kezelést kezdett, ám a szeptemberi kontrollvizsgálat kimutatta, hogy a daganatok áttéteket képeztek. Az orvosok ekkor azt tanácsolták neki, hogy hagyja abba a kezelést, és inkább töltse az idejét a családjával. A család élete ekkor teljesen összeomlott.
Előre hozta a család a karácsonyt
A család előre hozott karácsonyt ünnepelt, hogy Rex biztosan együtt tölthesse az ünnepet az édesapjával.
Bethan nővére, Christine Elkins elmondta:
Mindig azt mondják, hogy a legjobb emberekkel történnek a legrosszabb dolgok — és Dan tényleg a legjobb emberek közé tartozik
Majd később hozzátette, hogy az az erő és bátorság, amit az elmúlt hónapokban látott a férfin, kivételes és valóban tükrözi jellemét.
A nyelőcsőrák olyan daganatos betegség, amely a nyelőcső bármely részén kialakulhat. A tüneteket nehéz felismerni, mivel a betegség kezdeti szakaszában – amikor a daganat még kicsi – általában nem jelentkeznek egyértelmű jelek. A nyelőcsőrák kilátásai általában kedvezőtlenek, mivel a betegséget többnyire későn diagnosztizálják, és agresszív lefolyású. Angliában az ötéves túlélési arány körülbelül 17 százalék.
Christine hozzátette:
Az ő történetük épp csak elkezdődött, és máris félbeszakadt (...) De remélem, hogy még sikerül néhány közös emléket szereznünk!
