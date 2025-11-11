RETRO RÁDIÓ

Előre hozta a család a karácsonyt: gyermekük születése után kiderült, rákos az apa

Mindenkit váratlanul ért a betegség híre. Azonnali döntés született: előre hozta a család a karácsonyt.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.11. 14:30
karácsony nyelőcső daganat

A szigetországban élő fiatal édesapa, Dan Kettle, és felesége, Bethan tavaly júniusban házasodott össze, idén márciusban pedig a megszületett a pár kisfia, Rex. Ám az örömhír után az életük teljesen összeomlott: Dan megtudta, hogy gyógyíthatatlan rákban szenved – írja a Sun. A házaspár döntött: előre hozta a család a karácsonyt az apa betegsége miatt.

Előre hozta a család a karácsonyt
Megszületett a döntés: előre hozta a család a karácsonyt (Fotó: GoFundMe)

Néhány héttel kisfia megszületése után Dan orvoshoz fordult nyelési nehézségei és hirtelen fogyása miatt. Az endoszkópos és képalkotó vizsgálatok segítségével, fény derült a problémára. A férfi sokkoló hírt kapott:

daganat alakult ki a nyelőcsövén.

Dan, aki vízvezeték- és fűtésszerelőként dolgozott, azonnal intenzív kezelést kezdett, ám a szeptemberi kontrollvizsgálat kimutatta, hogy a daganatok áttéteket képeztek. Az orvosok ekkor azt tanácsolták neki, hogy hagyja abba a kezelést, és inkább töltse az idejét a családjával. A család élete ekkor teljesen összeomlott.

Előre hozta a család a karácsonyt

A család előre hozott karácsonyt ünnepelt, hogy Rex biztosan együtt tölthesse az ünnepet az édesapjával.

Bethan nővére, Christine Elkins elmondta:

Mindig azt mondják, hogy a legjobb emberekkel történnek a legrosszabb dolgok — és Dan tényleg a legjobb emberek közé tartozik

Majd később hozzátette, hogy az az erő és bátorság, amit az elmúlt hónapokban látott a férfin, kivételes és valóban tükrözi jellemét.

A nyelőcsőrák olyan daganatos betegség, amely a nyelőcső bármely részén kialakulhat. A tüneteket nehéz felismerni, mivel a betegség kezdeti szakaszában – amikor a daganat még kicsi – általában nem jelentkeznek egyértelmű jelek. A nyelőcsőrák kilátásai általában kedvezőtlenek, mivel a betegséget többnyire későn diagnosztizálják, és agresszív lefolyású. Angliában az ötéves túlélési arány körülbelül 17 százalék.

Christine hozzátette:

Az ő történetük épp csak elkezdődött, és máris félbeszakadt (...) De remélem, hogy még sikerül néhány közös emléket szereznünk!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu