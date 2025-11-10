„Azt hittem, a fájdalomcsillapító segít, de a tüneteim gyógyíthatatlan rákot jeleztek”

Roy Mugera azt hitte, a fájdalom a nehéz italos ládák lépcsőn való cipeléséből és a söröshordók néha történő cseréjéből fakad a pub pincéjében, ahol dolgozott, ezért fájdalomcsillapító után nyúlt, hogy enyhítse tüneteit.

Fájdalomcsillapítóval kezelte fájdalmát, végül megkapta a sokkló diagnózist Fotó: Aleona/Shutterstock

A fájdalomcsillapító nem segített: így derült ki a ritka rák

Roy hátfájása 2022 végén kezdődött, és két alkalommal is felkereste háziorvosát, mivel a fájdalom annyira erős volt, hogy nem tudott aludni. A férfi emellett egy csomót is észlelt. Éjszakáit gyakran a játékszékében, a nappali kanapéján vagy az ágyán ülve töltötte, a székét lábtámaszként használva, párnákkal és ruhával tömött edzőtáskával alátámasztva hátát és bal oldalát. Az oldalában lévő csomó fel-le mozgott.

Többször felkerestem a háziorvost, mivel elkezdtem látni, hogy a bal rekeszizom felett csomó nő. Fájdalmas volt, görcseim és hasi panaszaim is voltak

– emlékezett vissza a férfi.

2023 elején Roy új állást kapott egy irodában, de a hátfájás továbbra is fennállt. Végül úgy döntött, hogy masszázsra megy, hátha segít. Azonban a kezelés után hányt, és hazafelé sem tudott járni. A sürgősségire ment, ahol vizsgálatot végeztek. Eleinte izomgörcsre gyanakodtak.

A harmadik háziorvosi látogatásakor a csomót alaposan megvizsgálták, és Royt beutalták további vizsgálatokra helyi kórházba, valamint biopsziára. Roynál synovialis szarkómát diagnosztizáltak a veséjében, és közölték vele, hogy a rák gyógyíthatatlan, de kezelhető.

Amikor közölték velem a diagnózist, és elmondták, hogy gyógyíthatatlan, a szívem elszorult. Valahogy összeszedtem magam, és csak azt kérdeztem, mi a következő lépés

– mondta Roy.

A kemoterápia olyan erős volt, hogy szünetet kellett tartania, két életveszélyes szepszis és egy mikroablációs tüdőműtét után a daganat 21 cm-ről 1 cm-re zsugorodott a sugárkezelés hatására. Roy újra folytatta a kemoterápiát, de közölték vele, hogy a daganat újra 19 cm-re nőtt, és a rák mindkét tüdejére átterjedt. Jelenleg a kemoterápia a tüdőkre összpontosít, miközben a bal vese körüli daganatot is célozza.

Roy elmondta, hogy a rák ritkasága miatt magányosnak érzi magát.

Ez nem volt könnyű számomra, mert nagyon féltem. Mivel annyira ritka a rák, azon gondolkodtam, mi lenne a legjobb kezelés. Akkor senkivel nem tudtam beszélni a synovialis szarkómáról. Próbáltam embereket találni, akik ötleteket, tanácsokat adhatnak. Nagyon ijesztő volt, amikor azon gondolkodtam: »Ki másnak van szarkómája?«.

Roy kapcsolatba került a Sarcoma UK jótékonysági szervezettel, akik más, hasonló helyzetben lévő emberekkel ismertették össze – számolt be róla a Mirror.