Bemutatták Donald Trump teljes mai programja, kiderült mikor fogadja Orbán Viktort

Mint az ismert ma Orbán Viktor és Donald Trump találkozik és tárgyal egymással Washingtonban. A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök sok fontos dologról fog egyeztetni.

Fotó: Koszticsák Szilárd / Koszticsák Szilárd

A Mandiner nemrégiben bemutatta Donald Trump teljes mai programját, de a lap cikkéből az is kiderül, hogy mire számíthat magyar küldöttség.

Íme az amerikai elnök mai programja:

A Roll Call oldalon, amely 1955 óta gyűjti a legfrissebb híreket a Capitoliumból, megtekinthető Donald Trump pénteki nyilvános programja. A gyűjtés szerint Trump washingtoni idő szerint

9:00-kor sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban

11:30-kor nyilvános sajtóesemény keretei között üdvözli Orbán Viktort

11:45-től zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt Magyarország miniszterelnökével

14:00-kor sajtótájékoztatót tart

majd 15:30-kor elindul a Fehér Házból Palm Beach, Florida felé, ahová 17:55-kor érkezik meg.

Mi Orbán Viktor programja?

A fenti – helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint 17:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint.

Úgy tudni, hogy a tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, kiértékelni a fejleményeket, majd Orbán Viktor a nap végén újra találkozik J. D. Vance alelnökkel - írja a Mandiner.