RETRO RÁDIÓ

Bohár Dániel: El kell érnünk, hogy az Európia Unió is a békét akarja!

Bohár Dániel a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen mondta el, miért tartja fontosnak, hogy a magyarok egyként harcoljanak a békéért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 17:03
Háborúellenes Gyűlés bohár dániel béke háború

A háborúban emberek halnak meg. Meg emberi életek mennek tönkre. Az, hogy ki kell állni a háború ellen és minden erőnkkel a békéért kell dolgozni. Ez nem is lehet kérdés egy ember számára

- mondta a Ripostnak Bohár Dániel, az ismert riporter, akit a minap az év véleményformálójának választottak az első Mandiner-díj átadógáláján.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. bohár dániel
Bohár Dániel a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen, 2025. 11. 29.szombat Fotó: MW / 

Bohár Dániel azt is elmondta, hogy mit tart elhibázottnak az Európai Unió háborúhoz való hozzáállásában:

Az Európai Unió politikájának az egyik fő eszköze az, hogy mondjuk fegyvereket küld, ahelyett, hogy mondjuk azon dolgozna, hogy a feleket a tárgyalóasztalhoz leülteti. Nem értem, hogy miért nem ezen dolgoznak, és miért azon dolgoznak.

„Én örülnék annak, hogy ha az Európai Unióban is látnák azt, hogy végre le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, mert ezt a békét csak ott lehet létrehozni” - tette hozzá a népszerű influenszer.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu