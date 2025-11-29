- Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! - Videó
Bohár Dániel: El kell érnünk, hogy az Európia Unió is a békét akarja!
Bohár Dániel a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen mondta el, miért tartja fontosnak, hogy a magyarok egyként harcoljanak a békéért.
A háborúban emberek halnak meg. Meg emberi életek mennek tönkre. Az, hogy ki kell állni a háború ellen és minden erőnkkel a békéért kell dolgozni. Ez nem is lehet kérdés egy ember számára
- mondta a Ripostnak Bohár Dániel, az ismert riporter, akit a minap az év véleményformálójának választottak az első Mandiner-díj átadógáláján.
Bohár Dániel azt is elmondta, hogy mit tart elhibázottnak az Európai Unió háborúhoz való hozzáállásában:
Az Európai Unió politikájának az egyik fő eszköze az, hogy mondjuk fegyvereket küld, ahelyett, hogy mondjuk azon dolgozna, hogy a feleket a tárgyalóasztalhoz leülteti. Nem értem, hogy miért nem ezen dolgoznak, és miért azon dolgoznak.
„Én örülnék annak, hogy ha az Európai Unióban is látnák azt, hogy végre le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, mert ezt a békét csak ott lehet létrehozni” - tette hozzá a népszerű influenszer.
