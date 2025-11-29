Bohár Dániel: erre mondtak ma nemet a nyíregyházi emberek - Fotó

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szombaton Nyíregyházán tartották a Háborúellenes Gyűlés második állomását. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott, akit hatalmas tapssal és kitörő lelkesedéssel fogadtak.

Ám Nyíregyházán tartottak egy másik rendezvényt is. Ugyanis november 15-éhez hasonlóan ismét ott tartott meg a rendezvényét Magyar Péter, ahol a Háborúellenes Gyűlés volt. Azonban, ahogy Győrben úgy most sem fogadta hatalmas tömeg. Sőt, olyan kevesen voltak, hogy az már a ciki kategóriába tartozott Bohár Dániel szerint. A riporter egy fotót is mutatott arról, hogy milyen kevesen voltak.

Ez a kép Magyar Péterék Nyíregyházi tüncijén készült. Már két hete Győrben is nagyon kevesen voltak, de ez már a ciki kategória. A héten kiderült a Tisza adóprogramja, vagyis adóemelési terveik. Na, erre mondtak ma nemet a nyíregyházi emberek. Bármit hisztizik majd, a képek magukért beszélnek

- olvasható Bohár Dániel közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.