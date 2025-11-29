- Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül
Nagy meglepetéssel készül Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésen
Radics Gigi egy sportmezben jelentette be: nagy meglepetésre készülnek a Háborúellenes Gyűlésen.
Már nagyon készülnek az emberek Nyíregyházán, ugyanis a tervek szerint 11 órától elindul a második Háborúellenes Gyűlés. Orbán Viktor már rakott ki fotókat az eseményről, most pedig egy videót is posztolt a miniszterelnök.
Radics Gigi egy sportmezben árulja el, hogy nagy meglepetéssel készülnek a mai eseményen. De feltűnik Rákai Phillip is, és többen Orbán-pulcsiban fotózkodnak a folyosókon.
