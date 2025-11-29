Nagy meglepetéssel készül Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésen

Már nagyon készülnek az emberek Nyíregyházán, ugyanis a tervek szerint 11 órától elindul a második Háborúellenes Gyűlés. Orbán Viktor már rakott ki fotókat az eseményről, most pedig egy videót is posztolt a miniszterelnök.

Radics Gigi egy sportmezben árulja el, hogy nagy meglepetéssel készülnek a mai eseményen. De feltűnik Rákai Phillip is, és többen Orbán-pulcsiban fotózkodnak a folyosókon.