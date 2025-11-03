Rendőrök lepték el az általános iskolát, súlyos a helyzet
Ismeretlen személy küldött fenyegető tartalmú üzeneteket egy oktatási intézmény számára. A rendőrség nyomoz, mindent megtesznek, hogy az általános iskola környéke és diákjai biztonságban legyenek.
Az általános iskola zárva tart, amíg nem hárítják el a problémát
Walesben egy általános iskolát zártak be a rendőrség utasítására, miután az interneten fenyegető tartalmú üzeneteket tettek közzé. A hatóságok hétfő reggel vonultak ki a Llanelli városában található Dafen Általános Iskolához és annak környékére. A helyi rendőrség közleménye szerint hajnali fél három körül kapták az értesítést, amely alapján azonnali biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni. A döntést a Dyfed–Powys rendőrség és a Carmarthenshire megyei önkormányzat közösen hozta meg. Az iskola a nap folyamán zárva marad, a környéken pedig rendőri jelenlétet biztosítanak, amíg a vizsgálat tart - írja a Metro.
Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, pontosan milyen jellegű fenyegetésről van szó, és nem tudni, kitől származtak az üzenetek. A rendőrség közösségi oldalán mindössze annyit közölt, hogy „a Dyfed–Powys rendőrség által kapott információk alapján minden szükséges és megfelelő biztonsági intézkedést megtettek”.
A megyei tanács szóvivője megerősítette, hogy a döntés kizárólag elővigyázatosságból született, és jelenleg nincs arra utaló jel, hogy más iskolákat is érintene az ügy.
Tisztában vagyunk vele, hogy a szülők és a tanárok számára ez aggodalommal járhat, de szeretnénk megnyugtatni mindenkit: a rendőrség minden szükséges lépést megtett a gyermekek és az iskola dolgozóinak biztonsága érdekében
– fogalmazott a közlemény.
A hatóságok folyamatosan egyeztetnek az önkormányzattal, és ígéretet tettek arra, hogy amint új információ érkezik, tájékoztatják az érintetteket. A környéken továbbra is látható rendőri jelenlét lesz, amíg a vizsgálat lezárul.
Nem ez az első alkalom, hogy a Dafen iskola hasonló helyzetbe kerül: 2016-ban az intézményt evakuálni kellett, amikor több brit iskola is hamis bombafenyegetést kapott. Bár most egyelőre nem tudni, mennyire komoly a fenyegetés, a hatóságok kijelentették, hogy „a gyermekek biztonsága mindenek felett áll”, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iskola mielőbb biztonságosan újranyithasson.
