II. Erzsébetnek is muzsikált a magyar ikerpár - orvosok és zenészek egyszerre

Munkája lehet bárkinek, hivatás viszont kevesebb embernek adatik meg, és ha valakinek kettőt is adott a teremtő akkor az nagyon kivételes dolog. Így van ezzel a Dr. Tóth-Vajna ikerpár is, akik egyszerre gyakorló orvosok és Liszt Ferenc-díjas zenészművészek is. Amellett, hogy orvosként dolgoznak és doktori tanulmányokat folytatnak, még arra is volt idejük, hogy a zene elrepítse őket a Buckingham-palotába, ahol II. Erzsébetnek játszhattak.

Az egyik legnagyobb hazai elismerés a zene területén, Liszt-díjas lett a Tóth-Vajna testvérpár Fotó: Családi album

Zene vagy orvoslás, bármihez fognak abból siker lesz!

Gergely és Zsombor gyerekkoruk óta egyszerre él az orvoslás és a zene bűvöletében, mindkét területet professzionális szinten művelik. Szüleik orvosok, nem volt hát kérdés, hogy mi lesz a gyerekekből. A Semmelweis Egyetemen szereztek orvosi diplomát, majd a PhD képzésük és a szakvizsgáik megszerzése is ehhez az intézményhez kötötte őket. Unokatestvéreik zongorázása inspirálta a két fiatalembert, hogy ők maguk is zenélni kezdjenek. A miskolci családi otthonban inkább az Omega slágerei szóltak, de ezt hamar felváltotta a klasszikus zene, amint a két fiatal megkapta első zongoráját a dédapjuktól.

Indulás a pályákon

Nem csupán testvérek, de ikrek is, ez a szoros kapocs örökre összeköti őket, és meghatározza, hogy merre induljanak, valamint azt is, hogy egymást támogatva érjenek el sikereket a nagyvilágban és itthon is.

A természettudományok iránti érdeklődésünk már viszonylag korán megvolt. A szüleink támogattak minket mindenben, azt mondták, hogy a zene szerezzen nekünk örömet, így sosem volt kényszer, mindig szeretettel csináltuk

- mesélte lapunknak Zsombor, Gergely hozzátette:

Igazi menedzserként támogattak minket a szüleink, erre szükség is volt, mert jó logisztika kellett a tanulás, a vívás és a zene összehangolásához

Test és lélek gyógyítók

A testvérek biológia versenyeken indultak a középiskolában, könnyen ment nekik a tanulás mellett a zenélés, sosem kellett lemondani egyikről se a másik miatt, néha a mérleg serpenyője átmenetileg az egyik vagy másik hivatás javára billent – mondják. Mindkét hivatást ugyanúgy szeretik hiszen a zene a lelket, az orvos a testet gyógyítja, így vétek lenne ha csak az egyiket művelnék.