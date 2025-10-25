II. Erzsébetnek is muzsikált a magyar ikerpár - orvosok és zenészek egyszerre
Miskolcról indultak a Tóth-Vajna ikrek. A zene és az orvoslás hoz harmóniát az életükbe, most a Metropolnak nyilatkoztak.
Munkája lehet bárkinek, hivatás viszont kevesebb embernek adatik meg, és ha valakinek kettőt is adott a teremtő akkor az nagyon kivételes dolog. Így van ezzel a Dr. Tóth-Vajna ikerpár is, akik egyszerre gyakorló orvosok és Liszt Ferenc-díjas zenészművészek is. Amellett, hogy orvosként dolgoznak és doktori tanulmányokat folytatnak, még arra is volt idejük, hogy a zene elrepítse őket a Buckingham-palotába, ahol II. Erzsébetnek játszhattak.
Zene vagy orvoslás, bármihez fognak abból siker lesz!
Gergely és Zsombor gyerekkoruk óta egyszerre él az orvoslás és a zene bűvöletében, mindkét területet professzionális szinten művelik. Szüleik orvosok, nem volt hát kérdés, hogy mi lesz a gyerekekből. A Semmelweis Egyetemen szereztek orvosi diplomát, majd a PhD képzésük és a szakvizsgáik megszerzése is ehhez az intézményhez kötötte őket. Unokatestvéreik zongorázása inspirálta a két fiatalembert, hogy ők maguk is zenélni kezdjenek. A miskolci családi otthonban inkább az Omega slágerei szóltak, de ezt hamar felváltotta a klasszikus zene, amint a két fiatal megkapta első zongoráját a dédapjuktól.
Indulás a pályákon
Nem csupán testvérek, de ikrek is, ez a szoros kapocs örökre összeköti őket, és meghatározza, hogy merre induljanak, valamint azt is, hogy egymást támogatva érjenek el sikereket a nagyvilágban és itthon is.
A természettudományok iránti érdeklődésünk már viszonylag korán megvolt. A szüleink támogattak minket mindenben, azt mondták, hogy a zene szerezzen nekünk örömet, így sosem volt kényszer, mindig szeretettel csináltuk
- mesélte lapunknak Zsombor, Gergely hozzátette:
Igazi menedzserként támogattak minket a szüleink, erre szükség is volt, mert jó logisztika kellett a tanulás, a vívás és a zene összehangolásához
Test és lélek gyógyítók
A testvérek biológia versenyeken indultak a középiskolában, könnyen ment nekik a tanulás mellett a zenélés, sosem kellett lemondani egyikről se a másik miatt, néha a mérleg serpenyője átmenetileg az egyik vagy másik hivatás javára billent – mondják. Mindkét hivatást ugyanúgy szeretik hiszen a zene a lelket, az orvos a testet gyógyítja, így vétek lenne ha csak az egyiket művelnék.
Zsombor kifejtette:
Mi ikrek vagyunk, így köztünk szoros a kötelék. Sohasem versenyeztünk egymással, a pástot kivéve, ugyanis korábban vívtunk. Közösen tűztünk ki célokat, hogy azokat együtt is érjük el. Mindketten nagyon boldogok voltunk, amikor II. Erzsébetnek vagy III. Károly királynak játszhattunk, de ugyanolyan lelkesedéssel zenélünk mindenki másnak is. Nincs különbség. Egyébként III. Károly király maga is magas szinten csellózott, igazi öröm volt vele a zenéről beszélgetni
Gergely elmondta:
Idén tavasszal Liszt Ferenc-díjat kaptunk, ami nagy öröm és büszkeség, de nem a díjak miatt csináljuk mindezt. Jelenleg a doktori disszertációnkon dolgozunk a londoni Royal College of Music-ban (Királyi Zeneművészeti Főiskola), a sikeres védés után a College a zene doktora fokozatot adományozza majd nekünk. Egyébként Joseph Haydn is ezzel a címmel rendelkezett. Úgy gondoljuk ez egy nekünk való szakmai kihívás
Koncertek, tervek
Két nagyon izgalmas dolog is van a naptáramban: November 1-én Tallinban játszom egy nemzetközi orgonafesztiválon, december 18-án pedig a Zeneakadémia Nagytermében lépünk fel. Ott az első félidőben az Akadémia nagy orgonáját fogom megszólaltatni, a koncert második felében pedig a saját együttesünket a Harmonia Caelestis Barokk Zenekart vezénylem, a program címe: Barokk karácsony. A legnagyobb rajongóink, a szüleink, biztosan ott lesznek. De mindig örülünk, ha a család többi tagja és a barátaink is eljönnek meghallgatni minket
fogalmazott Zsombor. A doktor-zenész ikerpár honlapján olvasható idézet fejezi ki legjobban, mit is gondolnak önmagukról és a feladatukról a világban:
Célunk az, hogy közösen valami olyat hozzunk létre, ami összeköt minket és a közönségünket. Ez pedig a mennyei harmónia
Gergely és Zsombor jelenleg azon dolgoznak, hogy Londonban a világ első számú zeneművészeti intézményében szerezzék meg a harmadik doktori címüket, zenéből is.
