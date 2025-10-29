Ma 56 éve küldték el az első üzenetet, ami forradalmasította az internetet

Ma van a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulásának napja

Jean Henri Dunant, svájci író 1859-ben szemtanúja volt egy véres ütközetnek, aminek következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét, pontosabban annak elődjét, a Sebesülteket Segélyező Nemzetközi Bizottságot, ami végül hivatalosan 1863. október 29-én alakult meg. Október 29-e másik jelentősége az, hogy az 1956-os forradalom idején a Nemzetközi Vöröskereszt (MKVK) ezen a napon kezdte meg tevékenységét Magyarországon. A szervezet azóta is jelen van itthon és többek között rendszeresen tartanak véradásokat. Ma például a fővárosban két helyszínen:

Október 29-e az internet egyik világnapja is

Méghozzá annak emlékére, hogy 56 évvel ezelőtt ezen a napon küldték el az első üzenetet az ARPANET-en keresztül. Az ARPANET az internet őse volt és az amerikai egyetemek és a fontosabb intézmények központi számítógépei között teremtette meg a kapcsolatot, először telefonvonalon. Az ARPANET 1990-ben szűnt meg.

Ma van a pikkelysömör világnapja is

A Pszoriázisos Betegszervezetek Nemzetközi Szövetsége (IFPA – International Federation of Psoriatic Disease Associations) által kezdeményezett világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a súlyos bőrbetegségben szenvedők helyzetére.

Az Országház tervezője is ezen a napon született

Steindl Imre 1839. október 29-én látta meg a napvilágot, Pesten. Kezdetben a budai József Polytechnikumban, majd a bécsi akadémián tanult. 1869-től haláláig Steindl a budai Műegyetem tanára, majd professzora volt. 1868-ban kapott megbízást a (Váci utcai) pesti új városháza tervezésére, 1883-ban pedig neogótikus stílusú tervével megnyerte az Országházra kiírt pályázatot. Az épület kivitelezése 1904-ben fejeződött be.

A legrangosabb nemzetközi sajtódíj alapítója is október 29-ei születésű

Joseph Pulitzer, a Pulitzer-díj megalapítója Makón született 114 évvel ezelőtt, október 29-én. A gyenge látású, rossz fizikumú fiatalember tizenévesen került az USA-ba. A polgárháború után angolt és jogot tanult, 1867-ben amerikai állampolgár lett, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai-jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. 1878-ban megvásárolt két, csődközeli napilapot majd nyereségessé tette őket. 1882-ben megvette New York-ban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt. Mestere volt a sajtóüzletnek és szeretett jótékonykodni, többek közt megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít.