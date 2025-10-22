Rossz hír az autósoknak: így változik az üzemanyag ára a nemzeti ünnepen
Ezúttal emelkedni fog az üzemanyag ára. Mutatjuk a részleteket!
Ismét változik az üzemanyag ára, ám ezúttal egy rossz hírt osztottak meg a Holtankoljak.hu oldalán.
Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban
Eszerint az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal.
A mai napon tehát még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon
95-ös benzin: 576 Ft/liter
Gázolaj: 579 Ft/liter
