Rossz hír az autósoknak: így változik az üzemanyag ára a nemzeti ünnepen

Ezúttal emelkedni fog az üzemanyag ára. Mutatjuk a részleteket!

Létrehozva: 2025.10.22. 12:10
Ismét változik az üzemanyag ára, ám ezúttal egy rossz hírt osztottak meg a Holtankoljak.hu oldalán. 

Így változik a nemzeti ünnepen az üzemanyag ára / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Képünk illusztráció)

Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban

Eszerint az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal.

A mai napon tehát még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon



 

95-ös benzin: 576 Ft/liter



 

Gázolaj: 579 Ft/liter 

 

 

