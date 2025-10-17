Jó hír a hétvégére, ismét változik az üzemanyag ára

Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban.

Ismét változik az üzemanyag ára / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Képünk illusztráció)

Így változik holnaptól az üzemanyag ára

A Holtankoljak.hu azt írja, szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik.