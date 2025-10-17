Jó hír a hétvégére, ismét változik az üzemanyag ára
Most érdemes lesz tankolni. Mutatjuk a részleteket!
Újabb változást jelentettek be az üzemanyag árával kapcsolatban.
Így változik holnaptól az üzemanyag ára
A Holtankoljak.hu azt írja, szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik.
A mai átlagárak tehát még a következők:
95-ös benzin: 579 Ft/liter
Gázolaj: 584 Ft/liter
