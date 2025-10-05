Több, mint 200 éves elhagyatott kastélyra bukkantak Somogyban, hihetetlen mit találtak benne - fotók

Immár 2007 óta üresen áll az a több, mint kétszáz éves épület a Balaton közelében, amely egykor mezőgazdasági szakiskolaként működött. A Somogy vármegyében található elhagyatott kastély még mindig ontja magából a századok által magára vett eleganciát. A Southside Explorers urbex fotós facebook-oldal közölt fényképeket az eddig titkos, elhagyatott villáról.

Annyi év után is átszűrődik az omladozó falakon, hogy egykoron itt főúri méltóságok lakhattak. Mindeközben látható későbbi funkciója is, amikor szakiskolaként és gyermekotthonként működött: a sok játék, megtépázott poszterek, egy számítógép, de még egy "gyermekotthon" feliratú tábla is észrevehető az egyik székre téve.

De található itt biliárdasztal is a klubhelyiségben, ahol sok diák múlathatta szabadidejét, amikor éppen nem tanultak. A fotókon nem csak az elhagyatottság, és az omladozó falak láthatóak, hanem egy letűnt korszak mindennapjai is. Azonban ezek a mindennapok történhetnének akár napjainkban is, hiszen a kúriához egy hatalmas ősfás park is tartozik, illetve egy felújítással gyönyörű épület lehetne, s akár egészen új funkciót is betölthetne.

