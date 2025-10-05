Több, mint 200 éves elhagyatott kastélyra bukkantak Somogyban, hihetetlen mit találtak benne - fotók

Ezt neked is látnod kell!
Immár 2007 óta üresen áll az a több, mint kétszáz éves épület a Balaton közelében, amely egykor mezőgazdasági szakiskolaként működött. A Somogy vármegyében található elhagyatott kastély még mindig ontja magából a századok által magára vett eleganciát. A Southside Explorers urbex fotós facebook-oldal közölt fényképeket az eddig titkos, elhagyatott villáról.
Annyi év után is átszűrődik az omladozó falakon, hogy egykoron itt főúri méltóságok lakhattak. Mindeközben látható későbbi funkciója is, amikor szakiskolaként és gyermekotthonként működött: a sok játék, megtépázott poszterek, egy számítógép, de még egy "gyermekotthon" feliratú tábla is észrevehető az egyik székre téve.
De található itt biliárdasztal is a klubhelyiségben, ahol sok diák múlathatta szabadidejét, amikor éppen nem tanultak. A fotókon nem csak az elhagyatottság, és az omladozó falak láthatóak, hanem egy letűnt korszak mindennapjai is. Azonban ezek a mindennapok történhetnének akár napjainkban is, hiszen a kúriához egy hatalmas ősfás park is tartozik, illetve egy felújítással gyönyörű épület lehetne, s akár egészen új funkciót is betölthetne.
Az elhagyatott kastélyról készült fotósorozatot itt lehet megtekinteni:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
