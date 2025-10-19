RETRO RÁDIÓ

Tápai Szabina segítséget kért, de csak gúnyolódtak vele

A Nemzeti Konzultáció levelei ezúttal nem várt reakciókat váltottak ki az internetezőkből. Tápai Szabina követői között gúny és megosztott vélemények fogadták a korábbi kézilabdázót.

Tápai Szabina nemzeti konzultáció Orbán Viktor

Azért kell az aláírásgyűjtés és a Nemzeti Konzultáció, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán vasárnap. 

A politikus videójában elmondta, hogy olykor felteszik neki a kérdést, miért is van szükség az aláírásgyűjtésre és a Nemzeti Konzultációra, majd kiemelte: Ezért kér mindenkit, hogy vegyen ezeken részt – írja a Tények.

Az egykori válogatott kézilabdázó, Tápai Szabina is megkapta a Nemzeti Konzultáció kérdéseit. Saját közösségi oldalán fordult követőihez, kíváncsi volt, hogyan kezelik a levelet: 

Megérkezett a nemzeti konzultációs levelem. Őszintén kíváncsi vagyok, ti mit csináltok vele? Kitöltitek, visszakülditek, vagy inkább félreteszitek? Csak érdekel, ki hogyan áll ehhez az egészhez

A kommentekből kiderült, hogy sokan nem értették meg a Nemzeti Konzultáció lényegét. Bár voltak, akik arra bíztatták Tápai Szabinát, hogy nyissa ki a levelet, értelmezze, és a szívére hallgatva töltse ki és küldje vissza.

 

