Halálos támadás történt a zsinagógánál: késsel támadt a merénylő

A férfit a rendőrök lelőtték, több sebesültről is beszámoltak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 13:15
Manchester zsinagóga támadás

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte.

Késes támadás történt a manchesteri zsinagógánál  Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint a támadó meghalt.

Többen is megsebesültek a támadásban

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően "a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt".

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat - jelenti az MTI.

 

