"Minden reggel így indítja a napját: „szeretlek” – sztrókos Hanna álma, hogy járhasson

Hannának születésekor három vérrög keletkezett az agyában, és egy műthetetlen, egész életére ható sztrók határozta meg a sorsát. Az orvosok akkor nem adtak reményt, mégis a ma már tízéves kislány minden reggel ugyanazzal a szóval kezdi a napot: „szeretlek.”

"A születésénél én eldöntöttem Ő az én gyerekem. Pont. Vele fogok maradni ameddig élek. Ezért is mindent megteszek érte, hogy egyszer láthassam őt lábra állni" Zsuzsanna küzd a sztrók okozta agyi bénulás ellen. (Fotó: olvasói)

"A nővérek azt mondták hagyjam ott, én sosem engedtem el őt" - így küzdenek Hannáért

Hanna születésekor súlyos agyvérzést kapott, ami gyermekkori bénulást és epilepsziát okozott. Amikor lélegeztetőgépre került, az orvosok majdnem feladták, de szerencsére sikerült megmenteni az életét. Azonban súlyos multiplex sztrókot kapott a kis Hanna, így nehezen jár és kommunikál, mégis elképesztő szeretettel fordul mindenkihez.

Hannától az emberek sokszor elfordulnak, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy sérült. Mégis, ő mindig mindenkivel szemben pozitív. Ha odamegyünk hozzá, megsimogat és minden reggel az az első szava, hogy "szeretlek".

- meséli lapunknak a 10 éves Hanna anyukája, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna.

Hanna születése után hamar kiderült, hogy mozgásfejlődése eltér a kortársaitól, de a kislány és családja soha nem adta fel a reményt. Az elmúlt években számtalan fejlesztésen, gyógytornán és terápián vett részt, mindezeknek hála már hatalmas utat tett meg, de sajnos még a járást nem sikerült elsajátítania.

- folytatja Zsuzsanna.

A család most egy különleges eszköz, a Trexo Robotics járássegítő megvásárlására gyűjt, amely segíthetné Hannát abban, hogy a fejlesztések során még több önálló mozgást gyakorolhasson. Ez az innovatív robotikai eszköz világszerte sok gyermek életét változtatta már meg, hiszen képes segíteni a mozgásminták újratanulását, az izmok erősítését és az önálló járás előkészítését.

Ez a robot nem csupán egy gép, remény is. Esély arra, hogy Hanna egyszer saját lábán járhasson iskolába, vagy elmehessen a barátaival sétálni. Tudom, hogy neki is ez az álma, hogy könnyebben kapcsolódhasson az emberekhez.

– mondja Zsuzsanna.