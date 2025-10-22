RETRO RÁDIÓ

Szörnyű villamosbaleset történt Aradon: kiskorú sérült is van

Hét ember megsérült szerdán Aradon egy balesetben, miután egy villamos villamosvezető nélküli indult el a telephelyről és kevéssel utána egy másik, utasokat szállító járműnek ütközött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 14:51
A villamosbaleset a partiumi város egyik megállójában történt, miután egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető - írja az MTI. 

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A jármű mintegy 500 métert haladt, mielőtt egy másik, ugyanazon a vonalon közlekedő, utasokkal teli villamosba ütközött egy megállóban. A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút - közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta: a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart. A balesetben mindkét jármű megrongálódott - közölte a vállalat. A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.

