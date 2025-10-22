RETRO RÁDIÓ

Friss hírek érkeztek a szolnoki buszbalesetről: ezt mondta el a MÁV-csoport vezérigazgatója

A brutális buszbaleset szerdán reggel történt a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumnál. A hírek szerint rengeteg a sérült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 12:20
buszbaleset katasztrófavédelelem szolnok mentő tűzoltók

Egy iskola falának hajtott egy busz Szolnokon, szerdán reggel. A baleset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt, a Varga Katalin Gimnáziumnál. A mentők nagy erőkkel vonultak a baleset helyszínére, miután a Szandaszőlős felől érkezett járat a Szabadság téri körforgalomban letért az útról, a járdára szaladt, majd a gimnázium épületének csapódott, egyelőre ismeretlen okból - írja a Bors.

Újabb információ érkezett a szolnoki buszbalesetről / Fotó: Mészáros János /  MTI

Ezt lehet tudni a szolnoki buszbalesetről

A hírek szerint a balesetben egy ember súlyosan, 21 utas és egy gyalogos pedig könnyebben megsérült.

Megfigyelésre kórházba szállították a járművezető kollégánkat is. Egy ilyen baleset híre mindig felkavaró, érthető a sajtó és az utazóközönség érdeklődése: igyekszünk minél gyorsabban minél több hiteles információt összegyűjteni és megosztani a nyilvánossággal, de most első a sérültek ellátása és a közlekedési rend helyreállítása

 – közölte egy Facebook-bejegyzésben Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, aki egyúttal minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánt.

A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak / Fotó: Mészáros János /  MTI

A Bors érdeklődésére a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője, Németh Ádám, tűzoltó főhadnagy elmondta, hogy a szolnoki tűzoltók összesen öt gépjárművel érkeztek meg a baleset helyszínére, ahová mentőhelikoptert is riasztottak. A Varga Katalin Gimnázium igazgatója, Kedves Mónika egy Facebook-bejegyzésben nyugtatta meg a szülőket, miszerint „az iskola épületében nem történt személyi sérülés.”


 

 

