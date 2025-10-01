Nyaralásra költik az SZJA mentességből megmaradt pénzt

Jó hírünk van azoknak, akik kíváncsiak, hogy a háromgyerekes anyák SZJA mentessége mikor lép életbe. Nos, október elsején. Azok a háromgyerekes anyák, akik kitöltik a NAV felé benyújtandó SZJA mentességi igazolást, a novemberi fizetésükön bizony már láthatják az adókedvezmény hatását. Ráadásul a háromgyermekes anyák adómentességének és a júliusban megemelt családi adókedvezménynek hála éves szinte átlagosan 3,7 millió forinttal marad több a családoknál. Ez azért egy kétség kívül szép összeg. Tengyer Minea alig várja a következő hónapot és elmesélte, ők ebből az összegből fogják finanszírozni a jövő évi nyaralásukat.

Minea és családja az SZJA mentességéből megmaradt pénzt nyaralásra szeretné fordítani.

Fotó: Metropol/olvasói

Tengyer Minea három gyermek édesanyja. Férjével, a 17 éves kamasz fiukkal, a 14 éves lányukkal, illetve a 12 éves kisfiukkal Nagytarcsán élnek, Pest megyében. Minea projektvezetőként dolgozik egy cégnél, de emellett a nagytarcsai Nagycsaládosok Egyesületét is vezeti immáron négy éve.

Minea elmondta lapunknak, hogy nagyon örültek annak, amikor megtudták, hogy ők is megkapják az adómentességet, annál is inkább, mert a legnagyobb fiuk januárban 18 éves lesz, ezért onnantól kezdve a családi adókedvezmény mértéke csökkenni fog. Így viszont ez az adómentesség a legjobbkor jött nekik.

Mi általában ebből szoktunk nyaralni, nekünk ez a megtakarítás része a fizetésünknek. Eddig ugye a családi adókedvezményt mindig egy összegben igényeltük vissza és az fedezte a nyaralásunkat. Csakhogy a nyaralások költsége folyamatosan nő, mert ahogy nőnek a gyerekek, jönnek a barátnők is velük, így mostanában már plusz egy vagy plusz két fővel megyünk nyaralni. Úgyhogy ez így csodálatos, kimondottan jól jött most nekünk, hogy van egy plusz keretünk

— mondta Minea a Metropolnak, majd azt is hozzátette, hogy így ő az SZJA mentességet megkapja mindhárom gyereke után, hiszen az a gyerekek életkorától független, míg a férje a két kiskorú gyermek után januártól is kapni fogja a megemelt családi adókedvezményt.

CSOK, családi adókedvezmény, anyáknak járó SZJA mentesség — a Demeter család ezeket már mind igénybe vette

Minea először a XVI. kerületben vezetett nagycsaládos egyesületet, évekkel ezelőtt ugyanis még ott éltek albérletben. Majd amikor bejött a CSOK, akkor ők elsők között fel is vették és abból vásároltak maguknak egy családi házat Nagytarcsán. Minea azóta az ottani Szilasmente Nagycsaládos Csoport vezetője. Lapunknak elmesélte, hogy ez egy nagyon jó, nagyon aktív közösség, ahol igyekeznek számtalan szülőtámogató lehetőséget szervezni. Legyen az akár társastánc tanfolyam a szülőknek, közben gyerekfelügyelet, vagy valamilyen workshop, amivel a stresszkezelést, a mentális jólét erősítését próbálják fókuszban tartani.

Szerintem ez nagyon fontos ahhoz, hogy egy család jól működjön, hogy a szülőnek jó legyen a mentális egészsége és legyen egy kikapcsolódási pontjuk - ebben próbálunk segíteni nekik. Nagyon-nagyon szép dolog, hogy az állam ennyire segíti a családokat, most már 11 éve, de ahhoz, hogy egy család egyben maradjon, ahhoz nekik feltöltődés is kell a pénz mellé. Mi az egyesületben azon dolgozunk, hogy a családok egészségesek is maradjanak

— fejtette ki véleményét a háromgyerekes édesanya.