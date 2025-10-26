Gondoltad volna, hogy az érsebészek leveses kanállal műtenek? Bekukkantottunk a kulisszák mögé!

Dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre kórház főigazgató főorvosa 2016-ban úgy döntött, eloszlatja a kórház misztikumát és megmutatja, hogy a fehér köpenyesek, akik a gyógyításra tették fel az életüket, ugyanolyan emberek, mint a betegeik. Életre hívta a Kórház Éjszakája eseménysorozatot, aminek a lényege, hogy bárki megnézhesse, milyen a kórház mindennapi élete, ráadásul a kulisszák mögé is bepillantást engednek. Így a sürgősségi osztályra, ahova sokszor életveszélyes sérülésekkel kerülnek az emberek és ahol egyetlen döntésnek sorsfordító szerepe van, de a látogatók betekinthettek a gasztroenterológia, a szülészet vagy épp az érsebészet zárt ajtajai mögé is.

Dr. Dorogi Bence Ph.D épp egy műeret mutat a Szent Imre kórház egyik érsebészeti kórtermében.

Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Sajnos a szív- és érrendszeri betegségek még mindig a világ vezető halálokai között vannak. Az érelmeszesedés például a modern társadalom egyik leggyakoribb betegsége és a szívinfarktus, vagy épp a sztrók legfőbb oka, amiért nagyon sokszor az egészségtelen életmódunk felel. A stresszes életmód, a dohányzás, a mozgáshiány, az elhízás, a cukorbetegség vagy épp a magas vérnyomás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az érrendszeri betegségek kialakuljanak. Rossz hír, hogy az érelmeszesedés alapvetően gyógyíthatatlan betegség, de a lefolyása lassítható, illetve a szövődmények kezelhetőek.

Mi pontosan egy érsebész feladata?

A Szent Imre kórházban éves szinten 500 ezer embert látnak el, akik közül sokan az érsebészeten kötnek ki. Dr. Dorogi Bence Ph.D magyarázta el nekünk, hogy pontosan mi is egy érsebész feladata. Röviden, tömören: kezelni az érelzáródásokat.