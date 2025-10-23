RETRO RÁDIÓ

Sosem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten - Galéria!

Ma reggel 9 órakor vette kezdetét a gyülekező. Hamarosan megérkeznek a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor fog beszédet tartani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 12:45
Módosítva: 2025.10.23. 12:55
Békemenet galéria Kossuth tér Orbán Viktor

Fantasztikus a hangulat a Békemeneten, amelyen sosem látott tömeg gyűlt össze. "Ria-Ria-Hungária" - zúgják az egybegyűltek. Ma reggel 9 órakor kezdtek el szállingózni az emberek, majd 11 óra körül indultak el. Lassan megérkeznek a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet tartani.

Hatalmas tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten / Fotó: AFP

Mutatjuk a Békemenetről készült galériánkat!

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemeneten

fotóma, 12:44

 

