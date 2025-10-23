Sosem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten - Galéria!
Ma reggel 9 órakor vette kezdetét a gyülekező. Hamarosan megérkeznek a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor fog beszédet tartani.
Fantasztikus a hangulat a Békemeneten, amelyen sosem látott tömeg gyűlt össze. "Ria-Ria-Hungária" - zúgják az egybegyűltek. Ma reggel 9 órakor kezdtek el szállingózni az emberek, majd 11 óra körül indultak el. Lassan megérkeznek a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet tartani.
Mutatjuk a Békemenetről készült galériánkat!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre