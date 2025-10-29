Rob Donelly édesapja a hadseregben szolgált pilótaként, így már gyerekkorában tudta, hogy ő is ezt a pályát szeretné folytatni.

Mindig félt a repüléstől – aztán beleszeretett egy pilótába – Fotó: Pexels

Amikor egyetemre jártam, vagy egy tucatszor költöztünk a világ különböző pontjaira

– mesélte a People-nek.

Rob hihetetlen módon ismerkedett meg jelenlegi feleségével, Laurennel – a Covid-időszak alatt. Lauren éppen Jacket látogatta meg az oklahomai egyetemen, amikor a lezárások elkezdődtek. Mivel Jack és Rob akkor szobatársak voltak, így a három barátnak együtt kellett tölteni idejüket.

Akkoriban Rob pilótaképzésen vett részt, így Lauren minden repüléssel kapcsolatos kérdésével hozzá fordult. Főleg, mert rettegett a repüléstől, a férfi pedig mindig megnyugtatta.

Ő lett az én emberem

– fogalmazott a nő.

Régebben mindig Jacknek írtam, ha turbulencia volt. Aztán amikor megismertem Robot, Jack addigra már kezdte unni a dolgot, így Rob vette át a helyét – ő lett az, akiben megbízom

– mondta Lauren, aki azóta Rob felesége lett.

Azóta boldog házasságban élnek és Lauren nemcsak közös utazásaikat osztja meg a közösségi médiában, de tippeket is ad azok számára, akik szintén tartanak a repüléstől.