"A testem már suttogott, jóval azelőtt, hogy kiabálni kezdett volna" - apró tünetek jelezték egy nő számára a rákot

Egy texasi nő abban reménykedik, hogy felhívhatja a figyelmet azokra a jelekre, amelyeket ő maga is figyelmen kívül hagyott, mielőtt rákot diagnosztizáltak nála. A betegséggel kapcsolatos tapasztalatait most a közösségi média oldalán osztja meg, hogy másoknak segítsen.

A nő rákdiagnózisa előtt csupán néhány könnyen eltéveszthető tünet jelentkezett. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Először ártalmatlan tünetek képében jelent meg a rák

Szeptember 29-én a 45 éves Jessica Farrington egy fotót tett közzé a TikTok-oldalán, amelyhez egy üzenetet írt egészségügyi útjáról.

A testem már suttogott, jóval azelőtt, hogy kiabálni kezdett volna. Először apróságok voltak. Fáradtság, amit annak tudtam be, hogy elfoglalt anyuka vagyok. Éjszakai izzadás, amit a hormonokra fogtam. Viszkető bőr, amiről azt hittem, a víz vagy a mosószer miatt van. Megduzzadt nyirokcsomók, amikről azt gondoltam, majd elmúlnak

- írta első vészjelekről a nő.

Folyton elhessegettem a gondolatot, meggyőzve magam arról, hogy mindez a stressz, az alváshiány vagy egyszerűen csak a normális élet következménye. Viszont azok a suttogások valójában a testem üzenetei voltak, jelezni próbált, hogy valami sokkal komolyabb dolog történik

Farrington hozzátette, hogy most, visszatekintve, már felismeri, hogy ezek az apró változások voltak a non-Hodgkin-féle follikuláris limfóma első jelei, amelyet 2025 márciusában diagnosztizáltak nála. Ez egy lassan növekvő rákfajta, amely megjelenhet a nyirokcsomókban, a csontvelőben és más szervekben. A tünetei közé tartozhat a láz, izzadás és hidegrázás, fáradékonyság, megmagyarázhatatlan fogyás, valamint fájdalommentes duzzanat a nyakon, a hónaljban vagy az ágyéknál.

Bárcsak korábban hallgattam volna a testemre, de az ember mindig csak utólag lát tisztábban

- tette hozzá a nő, aki most történetével mások figyelmét próbálja felhívni.

Ha valami nem stimmel, ne hagyd figyelmen kívül. Ne várd meg, amíg üvölteni kezd, ahogy én tettem. Ha odafigyelsz a testedre, az akár meg is mentheti az életedet

Egy apró csomótól egészen a dianózisig

Egy másik videóban Farrington további részleteket is megosztott arról, mi vezetett a diagnózisához. Elmondta, hogy egy csomót talált a hónaljában, ami végül arra késztette, hogy orvoshoz menjen.

Egy borsónyi, kemény csomóként kezdődött. Egy idő után még néhány megjelent ugyanott, egy kis csoportban

A tartalomgyártó elmondta, hogy az orvosa mammográfiára és ultrahangra küldte el a hónaljában lévő nyirokcsomók vizsgálata érdekében. Azonban az eredmények gyanúsak voltak, így biopsziát végeztek, és ez vezetett a végső diagnózishoz.