Megdöbbentő önfeláldozás: egy nagyapa furcsa okból követett el rablást

A nyugdíjas tűzoltó mindenkit megdöbbentett, amikor kifosztott egy szupermarketet. A tárgyalásán derült ki, hogy a nagyapa miért követte el a rablást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 14:30
nagyapa rablás börtön

Nagyon furcsa bűntény történt a Guadeloupe szigetcsoport egyik településén, Sainte-Rose-ban. Egy 60 éves nagyapa bement egy olyan szupermarketbe, ami a rendőrség épülete mellett van, hogy rablást kövessen el – írta meg az Odditycentral.

rablás
A furcsa rablás egy szupermarketben történt (Fotó: InWay – Képünk illusztráció)

A makulátlan életű nagyapa végső kétségbeesésében követte el a rablást

A férfi símaszkot viselt és egy pisztolyt is előrántott. A kasszástól követelte, hogy adja neki az összes pénzt a pénztárgépből. Még egy üveg bort és egy ementáli sajtot is elvett. 

A rablás után lassú léptekkel ment ki az üzlet előtt parkoló autójához. Itt fogták el a rendőrök, semmi ellenállást nem tanúsított. Úgy tűnt, mintha direkt azt akarta volna, hogy elkapják. 

Később kiderült, hogy pontosan ez volt az igazság! A férfi ügye bíróságra került, és a kirendelt védőügyvédje megtudta tőle, mi vitte rá, hogy elkövesse a bűntényt. 

Az ügyvédnő nyilatkozott a francia sajtónak és elmondta, hogy ügyfele végső kétségbeesésében rabolt. Fiúunokája ugyanis a helyi börtönben raboskodik. Az egyik látogatás során a nagyapa letört foggal látta az unokáját, aki elmondta neki, hogy rabtársai bántották. 

rablás
Azért rabolt a nagyapa, hogy meg tudja védeni a börtönben raboskodó unokáját (Fotó: Dabarti CGI – Képünk illusztráció)

A volt tűzoltó ekkor határozta el, hogy bármi áron megvédi unokáját. Azért rabolt, hogy bekerülhessen a börtönbe a rokona mellé, és így megvédhesse őt a támadásoktól. Terve azonban nem járt sikerrel. 

Az ügyét tárgyaló bíró a büntetlen előélete és a napvilágra került indíték miatt nem ítélte börtönre az aggódó nagyapát. Az lett a büntetése végül a hatvanéves férfinak, hogy kártalanítania kell a rablás áldozatait, valamint részt kell vennie egy pszichológiai kezelésen, és tartózkodnia kell a kirabolt szupermarket látogatásától. 

Azonban továbbra is jogszerűen látogathatja unokáját a börtönben. 

 

