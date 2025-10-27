„Erősebb volt mindannyiunknál!” – hazatérhetett a rákból felgyógyuló Petike

A Bács-Kiskun vármegyei Lakiteleken élő Petikének és családjának egy évvel ezelőtt teljesen megváltozott az élete. Ahogyan azt a Bors megírta, a kisfiút rákkal diagnosztizálták az orvosok, ami miatt azonnal kemoterápiára volt szüksége. Minden fájdalom és megpróbáltatás ellenére, Petike hősként szállt szembe a betegségével, amit – a legutolsó eredmények szerint – sikerült legyőznie!

Családja mellett az egész ország szurkolt a rákos beteg Petike felépüléséért – Olvasói fotó

Hazatérhetett a rákból felgyógyuló Petike

Örömhírek érkeztek a rákos beteg Petikéről. Lapunknak édesanyja, Lakatos Xénia büszkén mesélte el, hogy kisfia végre kiharangozhatott a kórházból.

Rengeteg minden történt velünk

– kezdte az édesanya. „Petikém nagyon bátran viselte a kemoterápiát. Még az iskolát is csinálta a kezelések között. Amikor eljött az év vége, akkor le is vizsgázott. Majdnem kitűnő tanuló lett! Nagyon büszkék voltunk rá. Most pedig 5. osztályos lesz a kisfiam.”

Aztán az is kiderült, hogy nemcsak az iskolában remekel jó eredményekkel a fiú, de a kórházban is.

Egyre jobb eredményeket kaptunk az orvosoktól. Már el is terveztük, hogy ha megtörténik az utolsó kiírt kemo, akkor mi bizony gyerekpezsgővel fogunk ünnepelni! Arra szerettünk volna inni egyet vele, hogy végigcsinálta, ami miatt mi nagyon felnézünk rá. Amikor ez megtörtént, egy kisebb buli kerekedett belőle. Bejöttek az ápolók, nővérkék, apa is és mondta a beszédet is. Az utolsó kemo előtt még az ágyát és az ajtaját is feldíszítették neki!

A legtöbb esetben az utolsó kemoterápia után is még egy hónapot bent kell maradniuk a kezelteknek a kórházban, hogy az orvosok biztosak lehessenek a javulásban. Azonban Petiéket már egy hét után hazaengedték.

Mi se akartuk elhinni, de már haza is jöhettünk! Hála istennek olyan jól viselte a szervezete, hogy azt mondták, rendben vagyunk. Hazajöttünk és amikor letettük a bőröndöt… Az felfoghatatlan érzés volt.

A kis hős legyőzte a rákot! – Olvasói fotó

Petike több hétig nem hitte el, hogy otthon aludhat a családjával és nem kell visszamennie a kórházba.

Azt kérdezgette, hogy mikor megyünk vissza? Mondtuk neki, hogy nem megyünk, vége van. Persze kicsit később egy nagyon jeles alkalom miatt visszatértünk, az pedig a harangozás volt. Mindenki összegyűlt, orvosok, nővérek még a pici betegek is. Amikor Petike odalépett a haranghoz és meghúzta, akkor én is és többen is sírva fakadtunk.

A kisfiúnak még szüksége lesz utókezelésre, de talán már mondhatjuk, hogy véget ért a kálváriájuk.

Ő mindig azt mondta, hogy meg fog gyógyulni. Sokkal erősebb volt mindannyiunknál. Még a legyengült immunrendszere miatt szüksége lesz utókezelésre, de ez ilyenkor természetes, meg lesz pár kontrollvizsgálat is. De úgy érezzük, hogy sikerült és nem utolsósorban, végre ehetünk kolbászt és rendes palacsintát, úgyhogy nagyon nagy az öröm!

– nevette el magát az édesanya.