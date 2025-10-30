Gyászolnak ma a rajongók - ezen a napon hunyt el a zseniális magyar zenész

1918. október 30-án tört ki az őszirózsás forradalom

Az őszirózsás forradalom - vagy ahogy akkor hívták, az 1918-as polgári demokratikus forradalom -, az első világháború elhúzódása miatt elégedetlenkedő katonák és civilek utcai tüntetésekkel, felvonulásokkal és sztrájkokkal kezdődő felkelése volt Budapesten és a nagyvárosokban október 30–31-én. A munkás- és katonatömegek a forradalom első napján elfoglalták a középületeket és elfogták a főváros katonai parancsnokát, követelték az önálló magyar köztársaság kikiáltását, megakadályozták egy menetszázad frontra indítását, kiszabadították a politikai foglyokat. Másnap, vagyis 1918. október 31-én pedig ünneplésbe kezdtek. A katonák a sapkarózsa helyébe, a civilek pedig a kabát gomblyukába őszirózsát tűztek, erről kapta nevét a forradalom, melynek győzelmével Magyarország kivált az Osztrák–Magyar Monarchiából és államformája először alakult köztársasággá.

Kossuth Lajos tér, a felvétel a Parlament előtt a Magyar Népköztársaság kikiáltásakor, 1918. november 16-án készült. Fotó: Kieselbach Galéria / Fortepan

Ezen a napon hunyt el az Egri csillagok írója

Gárdonyi Géza (eredeti nevén Ziegler Géza) író, újságíró 1922. október 30-án hunyt el. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és a 20. századdal születő Nyugat-nemzedék szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Legismertebb műve az egri vár ostromáról szóló Egri csillagok.

A Piramis alapítója is október 30-án hunyt el

Som Lajos zenész, basszusgitáros 2017-ben, ezen a napon távozott az élők sorából. A hatvanas évek közepén kezdett el zenélni a Record nevű zenekarral, játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban. 1974-ben megalapította a Piramis együttest, melynek meghatározó tagja lett, majd 1985-ben megalapította a Senator együttest. Zenésztársai voltak többek között: Radics Béla, Balázs Fecó, Brunner Győző, Révész Sándor, Takáts Tamás.

Ma lenne 65 éves Maradona

Diego Maradona argentin focista 1960. október 30-án született. 1977-ben -mindössze 16 évesen- mutatkozott be az argentin válogatottban egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen. 2000-ben a FIFA szavazásán elnyerte az évszázad labdarúgója címet. Rekord összegekért igazolták le, előbb az FC Barcelona, majd a SSC Napoli. 1993-ban visszatért Argentínába. 2008-tól az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lett. Maradona 2020. novemberében hunyt el, 61 éves korában.