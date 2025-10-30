Gyászolnak ma a rajongók - ezen a napon hunyt el a zseniális magyar zenész
A felkelés két napig tartott és az lett az eredménye, hogy Magyarország államformája a történelemben először köztársaság lett. Mutatjuk, mit érdemes tudni az őszirózsás forradalomról és miért ez lett a neve. Nézzük, mi történt Magyarországon és a nagyvilágban október 30-án.
1918. október 30-án tört ki az őszirózsás forradalom
Az őszirózsás forradalom - vagy ahogy akkor hívták, az 1918-as polgári demokratikus forradalom -, az első világháború elhúzódása miatt elégedetlenkedő katonák és civilek utcai tüntetésekkel, felvonulásokkal és sztrájkokkal kezdődő felkelése volt Budapesten és a nagyvárosokban október 30–31-én. A munkás- és katonatömegek a forradalom első napján elfoglalták a középületeket és elfogták a főváros katonai parancsnokát, követelték az önálló magyar köztársaság kikiáltását, megakadályozták egy menetszázad frontra indítását, kiszabadították a politikai foglyokat. Másnap, vagyis 1918. október 31-én pedig ünneplésbe kezdtek. A katonák a sapkarózsa helyébe, a civilek pedig a kabát gomblyukába őszirózsát tűztek, erről kapta nevét a forradalom, melynek győzelmével Magyarország kivált az Osztrák–Magyar Monarchiából és államformája először alakult köztársasággá.
Ezen a napon hunyt el az Egri csillagok írója
Gárdonyi Géza (eredeti nevén Ziegler Géza) író, újságíró 1922. október 30-án hunyt el. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és a 20. századdal születő Nyugat-nemzedék szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Legismertebb műve az egri vár ostromáról szóló Egri csillagok.
A Piramis alapítója is október 30-án hunyt el
Som Lajos zenész, basszusgitáros 2017-ben, ezen a napon távozott az élők sorából. A hatvanas évek közepén kezdett el zenélni a Record nevű zenekarral, játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban. 1974-ben megalapította a Piramis együttest, melynek meghatározó tagja lett, majd 1985-ben megalapította a Senator együttest. Zenésztársai voltak többek között: Radics Béla, Balázs Fecó, Brunner Győző, Révész Sándor, Takáts Tamás.
Ma lenne 65 éves Maradona
Diego Maradona argentin focista 1960. október 30-án született. 1977-ben -mindössze 16 évesen- mutatkozott be az argentin válogatottban egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen. 2000-ben a FIFA szavazásán elnyerte az évszázad labdarúgója címet. Rekord összegekért igazolták le, előbb az FC Barcelona, majd a SSC Napoli. 1993-ban visszatért Argentínába. 2008-tól az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lett. Maradona 2020. novemberében hunyt el, 61 éves korában.
A világ legnagyobb bombáját is egy október 30-ai napon robbantották fel
Kísérleti céllal 1961. október 30-án robbantották fel a Cár-bombát, a valaha létezett legnagyobb robbanóeszközt, moszkvai idő szerint 11:32-kor. A bomba 8 méter hosszú, 2,6 méteres átmérőjű és több mint 27 tonna volt. Külsejét tekintve az amerikaiak által Japánra ledobott Little Boy és Fat Man bombákra emlékeztetett. A robbanás 1500-szor volt erősebb a Hirosimára és Nagaszakira ledobott bombák együttes erejénél és nagyjából 57 millió tonna TNT erejének felelt meg.
Három helyen várja ma a véradókat Budapesten a Vöröskereszt
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 11:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Egy fokkal melegebb lesz ma
A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön egy fokkal melegebb lesz, mint szerdán volt: a nappali csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul majd, ellenben a gyakran erősen felhős égből elszórtan zápor is előfordulhat.
Itt érdemes forgalmi változásokkal számolni
- A BKK tájékoztatása szerint sávlezárás lesz a XIV. kerületben a Fogarasi úton és a Vezér utcában 10:00 és 15:00 óra között.
- Korlátozások lesznek a temetők környékén október 30., csütörtök 06:00 és november 03., hétfő 20:00 óra között.
- Forgalmi rend változás lesz az I. kerületben a Dózsa György téren október 30., csütörtök 04:00 és december 31., szerda 23:00 óra között.
- Sávlezárás lesz az Árpád fejedelem útja szervizútján október 30., péntek 09:23 és december 31., szerda 23:00 óra között.
A Szépművészeti Múzeum egy hátborzongató tárlatvezetéssel készül a felnőtteknek
A Miben menjünk a túlvilágra? Koporsótrendek az ókori Egyiptomban c. tárlatvezetés 16 órakor kezdődik majd, melynek során a különböző korszakok és régiók koporsótrendjeinek áttekintése mellett megismerkednek az érdeklődők a sírfelszerelések funkcióival is, és fény derül a múzeum gyűjteményében őrzött múmiák kilétére is!
