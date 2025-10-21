„Hirtelen nem tudtam beszélni - aztán az orvosok nyolc agydaganatot találtak”

Laura Critchley éppen egy Teams-megbeszélést vezetett munkája során, amikor összezavarodott, és nehezen találta a szavakat. A 40 éves nőt egy kollégája kísérte vissza az autójához, de ekkor észrevette, hogy már azt sem tudja, hogyan kell beindítani a járművet. Ekkor vitték kórházba, ahol a vizsgálatok során az orvosok több agydaganatot is találtak.

Az orvosok nyolc daganatot találtak az édesanyánál Fotó: Freepik - illusztráció

Nyolc agydaganatot találtak az orvosok a kétgyermekes édesanyánál

Egy nővér CT-vizsgálatra küldte, ami rendellenességet mutatott, de stroke-ot nem. Amíg a sürgősségin várakozott, két nagy rohamot kapott, és azonnal az újraélesztő részlegre vitték. Egy éjszakán át stabilizálták, másnap reggel pedig közölték velünk, hogy készüljünk a legrosszabb hírekre

- mesélte Laura párja, Lee Vaughan.

Az MRI-vizsgálat hét daganatot mutatott Laura agyának bal oldalán, amely a beszédet irányítja, és egyet a központi részen. A kétgyermekes anyuka most november 19-én készül megműttetni magát, hogy eltávolítsák a daganatokat. Az orvosok elemezik majd a szöveteket, hogy kiderítsék, mi okozza a növekedésüket.

Eleinte az volt a terv, hogy rendszeres MRI-vizsgálatokkal kövessük a folyamatot, de mivel Laura fiatal és amúgy egészséges, a szakemberek úgy döntöttek, biztonságosabb a műtét. Próbáltuk a lehető legnormálisabbá tenni a dolgokat a két fiunk, Brody, 10 és Fraser, 7 számára

- mondta Lee.

Ami a műtét hatását illeti a fiaikra, Lee elmondta:

„Brody, a 10 éves, már felvetette a legnehezebb kérdéseket, hogy vajon az édesanyja rendben lesz-e, vagy meghalhat-e. Szívszorító, de jobban megbirkóztak vele, mint vártuk.”

Laura párja elmondta, hogy nem tudják, örökletes-e az állapota, és ha igen, a fiaiknak 50-50% esélyük lehet, hogy öröklik. Lee most részt vesz a Brain Tumour Research 99 Miles November kihívásában, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és már 2 000 font (körülbelül 900 ezer forint) támogatást gyűjtött össze - számolt be róla a Mirror.