Orbán Viktor: Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

„Ma, jom kippurkor egy manchesteri zsinagóga volt egy terrortámadás helyszíne” – emlékeztetett Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Részvétét fejezte ki Orbán Viktor / Fotó: YouTube

A miniszterelnök kiemelte: Magyarország zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal szemben, és büszke arra, hogy olyan ország, ahol a zsidó közösségek biztonságosan gyakorolhatják hitüket.

A zsidók elleni támadások számának növekedése Európa-szerte elfogadhatatlan. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

– írta a miniszterelnök.



