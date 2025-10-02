RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

Ezt üzente a miniszterelnök, a manchesteri terrortámadást követően.

„Ma, jom kippurkor egy manchesteri zsinagóga volt egy terrortámadás helyszíne” – emlékeztetett Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, a Magyar Nemzet beszámolója szerint. 

Orbán Viktor, Kossuth rádió
Részvétét fejezte ki Orbán Viktor / Fotó: YouTube 

A miniszterelnök kiemelte: Magyarország zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal szemben, és büszke arra, hogy olyan ország, ahol a zsidó közösségek biztonságosan gyakorolhatják hitüket. 

A zsidók elleni támadások számának növekedése Európa-szerte elfogadhatatlan. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

– írta a miniszterelnök. 


 

 

