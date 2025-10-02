Újabb kerületben kezdődik ma lomtalanítás

Október másodikán, csütörtökön a MOHU éves, jelenleg még a megszokott rend szerint zajló nagyméretű hulladékgyűjtése újabb állomáshoz érkezik. Mutatjuk, melyik kerületben kezdődik ma a lomtalanítás!
Október 2-től október 16-ig a XVIII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan, nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás, ezen a térképen látható.
Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel a szeptemberre járó családi pótlékot 2025. október 2-án, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet.
Az ENSZ Közgyűlése 2007. május végén Mahatma Gandhi születésnapját, október 2-át az erőszakmentesség világnapjává nyilvánította. A Humanista Mozgalom örömmel fogadta a kezdeményezést és szerte a világon – beleértve Budapestet is – szervez akciókat és ünnepségeket ezen alkalomból.
Az Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték el először megülni. Innen terjedt el Európában. Az egyházban a XVII. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-re.
Az 1910. szeptember 23. és október 3. között rendezett milánói Milano Circuito Aereo Internazionale nemzetközi repülőnapon történt a baleset: a francia Rene Thomas egy Antionette monoplánnal ütközött a brit Bertram Dickson gépének hátuljába. Az ütközést mindketten túlélték, bár Dickson olyan súlyosan megsérült, hogy többé nem repülhetett.
1977-ben az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság tette október 2-át a vegetarianizmus világnapjává, kapcsolódóan az erőszakmentesség és béke világnapjához, Mahatma Gandhi születésének napjához. A Föld minden lényének tiszteletét, az egymásra hangolódást és az együttérzést hirdeti ez a nap.
Szakcsi-Lakatos Béla a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a hatvanas évek közepétől saját zenekaraiban játszott. 1972-től a Rákfogó együttes, majd 1980-tól a Saturnus együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A hetvenes évektől tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora szakán. Koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel. 16 albuma jelent meg és több musicalt írt.
Fiziológiai és orvostudományi kategóriában Karikó Katalin magyar biokémikusnak és kollégájának, Drew Weissman amerikai mikrobiológusnak ítélték oda a Nobel-díjat 2023. október másodikán. Az indoklás szerint a módosított nukleozidokkal kapcsolatos felfedezéseikkel érdemelték ki az elismerést, amelyek lehetővé tették a Covid19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését. Tíz magyar tudós és alkotó után Karikó Katalin szerezte meg a tizenegyedik magyar Nobel-díjat, egyben ő az első magyar Nobel-díjas nő.
Október 2-án és 3-án este, illetve az október 4-5-i hétvégén az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik majd. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár a BKK tájékoztatása szerint. A forgalmi rend változásának oka az, hogy az M2-es metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pedig síncsiszolást végeznek.
A jubileumi 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált 2025. október 2. és 5. között rendezik meg a Bálna Honvédelmi Központban. Az idei esemény díszvendég-országa Románia, díszvendég írója pedig Janne Teller, az osztrák–német felmenőkkel rendelkező dán írónő, a Semmi című sikerkönyv szerzője lesz. Rajta kívül további ismert külföldi szerzők is megtisztelik részvételükkel a fesztivált, köztük számos francia író részvételére számítanak a szervezők.
A koponyeg.hu szerint csütörtökön marad a borongós időjárás, elszórtan záporokkal, miközben az ÉK-i szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. Ismét 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk.
