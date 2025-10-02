Újabb kerületben kezdődik ma lomtalanítás

Október 2-től október 16-ig a XVIII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan, nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás, ezen a térképen látható.

Újabb kerülethez ért az éves lomtalanítás. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Ma utalják a családi pótlékokat

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel a szeptemberre járó családi pótlékot 2025. október 2-án, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet.

Október másodika az erőszakmentesség és a béke világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 2007. május végén Mahatma Gandhi születésnapját, október 2-át az erőszakmentesség világnapjává nyilvánította. A Humanista Mozgalom örömmel fogadta a kezdeményezést és szerte a világon – beleértve Budapestet is – szervez akciókat és ünnepségeket ezen alkalomból.

Az Őrangyalok ünnepe is ma van

Az Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték el először megülni. Innen terjedt el Európában. Az egyházban a XVII. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-re.

115 éve ezen a napon ütközött össze először két gép a levegőben

Az 1910. szeptember 23. és október 3. között rendezett milánói Milano Circuito Aereo Internazionale nemzetközi repülőnapon történt a baleset: a francia Rene Thomas egy Antionette monoplánnal ütközött a brit Bertram Dickson gépének hátuljába. Az ütközést mindketten túlélték, bár Dickson olyan súlyosan megsérült, hogy többé nem repülhetett.