Újabb kerületben kezdődik ma lomtalanítás

Október másodikán, csütörtökön a MOHU éves, jelenleg még a megszokott rend szerint zajló nagyméretű hulladékgyűjtése újabb állomáshoz érkezik. Mutatjuk, melyik kerületben kezdődik ma a lomtalanítás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 06:30
ez lesz ma Mohu lomtalanítás

Október 2-től október 16-ig a XVIII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan, nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás, ezen a térképen látható.

Lomtalanítás kezdődik a XVIII. kerületben
Újabb kerülethez ért az éves lomtalanítás. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Ma utalják a családi pótlékokat

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel a szeptemberre járó családi pótlékot 2025. október 2-án, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet.

Október másodika az erőszakmentesség és a béke világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 2007. május végén Mahatma Gandhi születésnapját, október 2-át az erőszakmentesség világnapjává nyilvánította. A Humanista Mozgalom örömmel fogadta a kezdeményezést és szerte a világon – beleértve Budapestet is – szervez akciókat és ünnepségeket ezen alkalomból.

Az Őrangyalok ünnepe is ma van

Az Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték el először megülni. Innen terjedt el Európában. Az egyházban a XVII. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-re.

115 éve ezen a napon ütközött össze először két gép a levegőben

Az 1910. szeptember 23. és október 3. között rendezett milánói Milano Circuito Aereo Internazionale nemzetközi repülőnapon történt a baleset: a francia Rene Thomas egy Antionette monoplánnal ütközött a brit Bertram Dickson gépének hátuljába. Az ütközést mindketten túlélték, bár Dickson olyan súlyosan megsérült, hogy többé nem repülhetett.

Ma van a vegetarianizmus világnapja

1977-ben az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság tette október 2-át a vegetarianizmus világnapjává, kapcsolódóan az erőszakmentesség és béke világnapjához, Mahatma Gandhi születésének napjához. A Föld minden lényének tiszteletét, az egymásra hangolódást és az együttérzést hirdeti ez a nap.

Ma van a vegetáriánizmus világnapja is.

Három éve ment el a Kossuth-díjas jazzkirály

Szakcsi-Lakatos Béla a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a hatvanas évek közepétől saját zenekaraiban játszott. 1972-től a Rákfogó együttes, majd 1980-tól a Saturnus együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A hetvenes évektől tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora szakán. Koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel. 16 albuma jelent meg és több musicalt írt.

Két éve nyert Nobel-díjat Karikó Katalin

Fiziológiai és orvostudományi kategóriában Karikó Katalin magyar biokémikusnak és kollégájának, Drew Weissman amerikai mikrobiológusnak ítélték oda a Nobel-díjat 2023. október másodikán. Az indoklás szerint a módosított nukleozidokkal kapcsolatos felfedezéseikkel érdemelték ki az elismerést, amelyek lehetővé tették a Covid19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését. Tíz magyar tudós és alkotó után Karikó Katalin szerezte meg a tizenegyedik magyar Nobel-díjat, egyben ő az első magyar Nobel-díjas nő.

Mától rövidített útvonalon jár az M2-es metró

Október 2-án és 3-án este, illetve az október 4-5-i hétvégén az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik majd. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár a BKK tájékoztatása szerint. A forgalmi rend változásának oka az, hogy az M2-es metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pedig síncsiszolást végeznek.

Ma kezdődik a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A jubileumi 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált 2025. október 2. és 5. között rendezik meg a Bálna Honvédelmi Központban. Az idei esemény díszvendég-országa Románia, díszvendég írója pedig Janne Teller, az osztrák–német felmenőkkel rendelkező dán írónő, a Semmi című sikerkönyv szerzője lesz. Rajta kívül további ismert külföldi szerzők is megtisztelik részvételükkel a fesztivált, köztük számos francia író részvételére számítanak a szervezők.

Három helyen lesz véradás a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között pedig az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.)

Elszórtan lehet csapadékra számítani

A koponyeg.hu szerint csütörtökön marad a borongós időjárás, elszórtan záporokkal, miközben az ÉK-i szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. Ismét 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
