50 éve indult el Budapestről a Malév 240-es járata - ez volt a magyar repüléstörténet legsötétebb napja

Számos évforduló kapcsolódik Magyarországon szeptember 30-hoz. Az egyik egy sajnálatos esemény, hiszen ezen a napon zuhant le Libanonnál a Malév 240-es járata.

2025.09.30.
malév program ez lesz ma

A magyar repüléstörténet egyik legsötétebb napja szeptember 30-a, hiszen ezen a napon zuhant le a magyar állami légitársaság, azaz a MALÉV 240-es járata.

malév
A MALÉV 240-es járatának tragédiáját és a lezuhanás körülményeit máig homály fedi. Fotó: Wikipédia

50 éve indult el Budapestről a Malév 240-es járata 

A Malév 240-es számú járata a Malév által üzemeltetett három hajtóműves Tu–154 típusú sugárhajtású utasszállító repülőgép volt, amely a BudapestBejrút menetrend szerinti útvonalon Libanon tengerpartjának közelében 1975. szeptember 30-án a Földközi-tengerbe zuhant. A fedélzeten tartózkodó ötven utas, valamint a tízfős legénység életét vesztette. A légi katasztrófa oka hivatalosan azóta is ismeretlen.

37 éve részesültek kegyelemben az 1956-os forradalom idején elítéltek

Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete alapján részesültek kegyelemben az "1956. október 23. – 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmények" miatt elítéltek. A kegyelem nem terjedt ki azokra, akiket 

  • hazaárulás vagy 
  • kémkedés miatt, illetve 
  • köztörvényes bűncselekmény vádjával ítéltek el.

Ma mutatják be a Nagy budapesti kerülethatározót 

Augusztusban megjelent a We Love Budapest első könyve, a 23 – Nagy budapesti kerülethatározó, amely a szerkesztőség szemén keresztül mutatja be a főváros történetét. A kötet bemutatójára szeptember 30-án kerül sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A program egy 45 perces városi sétával indul, majd a könyv születésének hátterét, a kevésbé ismert vagy periférián lévő budapesti helyeket, látnivalókat, valamint a szerzők kedvenc fővárosi történeteit, legendáit ismerhetik meg az érdeklődők. A szerzőkkel Morcsányi Elza, az Imagine sétavezetője beszélget. A könyvbemutató ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

Rendhagyó módon mutatja be a főváros kerületeit a We Love Budapest kiadványa, amelyet városi séta keretében ismerhetnek meg az olvasók. Fotó: We Love Budapest

A helyi önkormányzatok napja is a mai

Az Országgyűlés 2000. június 13-án nyilvánította a Helyi Önkormányzatok Napjává szeptember 30-át, az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emléke előtt tisztelegve.

76 éve szűnt meg a Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság.

Az 1922. december 27-én megalakított vállalatot a köznyelvben leginkább Beszkárt-ként emlegették. Működését 1923. január 1-én kezdte meg, majd az elkövetkező tíz évben magába olvasztotta a budapesti közlekedési ágakat. 1949. szeptember 30-án szűnt meg.

A Beszkárt székház díszterme az Akácfa utca 15-17. szám alatt. Fotó: Fortepan /  Fortepan

21 éve a népmese napja a mai

Hol volt, hol nem volt, Magyarországon 2004-ben úgy döntöttek, hogy a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjára emlékezve a mait választják a népmese napjának.

Világsakkfesztivál a Magyar Nemzeti Galériában

Szeptember 30-án a 11. Polgár Judit Világsakkfesztivál várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galériában, ahol játék, élmény és inspiráció lesz kicsiknek és nagyoknak. Aki részleteket is szeretne megtudni az eseménnyel kapcsolatban, ITT talál róla információkat.

Három helyszínen várják ma a véradókat

  • 07:00 – 19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetében (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 10:00 – 16:00 óra között a SOTE EOK épületében (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.)
  • 12:00 – 19:00 óra között a Sugár üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Igazi őszi nap lesz a mai

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden közepesen felhős, ugyanakkor igencsak szeles idő várható. A hőmérsékleti maximumok 18 és 13 fok között alakulnak napközben.

 

