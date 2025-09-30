50 éve indult el Budapestről a Malév 240-es járata - ez volt a magyar repüléstörténet legsötétebb napja

Számos évforduló kapcsolódik Magyarországon szeptember 30-hoz. Az egyik egy sajnálatos esemény, hiszen ezen a napon zuhant le Libanonnál a Malév 240-es járata.
A magyar repüléstörténet egyik legsötétebb napja szeptember 30-a, hiszen ezen a napon zuhant le a magyar állami légitársaság, azaz a MALÉV 240-es járata.
A Malév 240-es számú járata a Malév által üzemeltetett három hajtóműves Tu–154 típusú sugárhajtású utasszállító repülőgép volt, amely a Budapest–Bejrút menetrend szerinti útvonalon Libanon tengerpartjának közelében 1975. szeptember 30-án a Földközi-tengerbe zuhant. A fedélzeten tartózkodó ötven utas, valamint a tízfős legénység életét vesztette. A légi katasztrófa oka hivatalosan azóta is ismeretlen.
Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete alapján részesültek kegyelemben az "1956. október 23. – 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmények" miatt elítéltek. A kegyelem nem terjedt ki azokra, akiket
Augusztusban megjelent a We Love Budapest első könyve, a 23 – Nagy budapesti kerülethatározó, amely a szerkesztőség szemén keresztül mutatja be a főváros történetét. A kötet bemutatójára szeptember 30-án kerül sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A program egy 45 perces városi sétával indul, majd a könyv születésének hátterét, a kevésbé ismert vagy periférián lévő budapesti helyeket, látnivalókat, valamint a szerzők kedvenc fővárosi történeteit, legendáit ismerhetik meg az érdeklődők. A szerzőkkel Morcsányi Elza, az Imagine sétavezetője beszélget. A könyvbemutató ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.
Az Országgyűlés 2000. június 13-án nyilvánította a Helyi Önkormányzatok Napjává szeptember 30-át, az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emléke előtt tisztelegve.
Az 1922. december 27-én megalakított vállalatot a köznyelvben leginkább Beszkárt-ként emlegették. Működését 1923. január 1-én kezdte meg, majd az elkövetkező tíz évben magába olvasztotta a budapesti közlekedési ágakat. 1949. szeptember 30-án szűnt meg.
Hol volt, hol nem volt, Magyarországon 2004-ben úgy döntöttek, hogy a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjára emlékezve a mait választják a népmese napjának.
Szeptember 30-án a 11. Polgár Judit Világsakkfesztivál várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galériában, ahol játék, élmény és inspiráció lesz kicsiknek és nagyoknak. Aki részleteket is szeretne megtudni az eseménnyel kapcsolatban, ITT talál róla információkat.
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden közepesen felhős, ugyanakkor igencsak szeles idő várható. A hőmérsékleti maximumok 18 és 13 fok között alakulnak napközben.
