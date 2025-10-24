Jobb vigyázni vele: Ennek a légynek a csípésébe halt bele a 31 éves édesapa

Andrew Kane, 31 éves fiatal gazdálkodó, életét vesztette mindössze néhány héttel azután, hogy egy istállólégy megcsípte a könyökét. A férfi épp a testvérével dolgozott a farmon, amikor észrevette a vörös foltot a karján. Édesanyja, Rachel, aki rendkívül aggódott, rábeszélte fiát, hogy menjen orvoshoz, ahol antibiotikumot kapott. Az egészséges, hét éves kislányt nevelő férfi nem mutatott azonnali súlyos reakciót, ám két héttel később egy éjszakai szórakozás során összeesett, és azonnal kórházba szállították – írja a Mirror.

Az istállólégy csípése okozta sebfertőzés végzett Andrew Kane-nel. Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Az orvosok megállapították, hogy Andrew szepszist kapott az istállólégy csípése miatt. Rachel elmondása szerint fia a szülői farmon nőtt fel, és a család hagyományait követve szerződéses gazdaként dolgozott.

Ő a bárányok gondozásában apjával segédkezett, de főként a tejgazdaságban dolgozott. Később festőnek és dekorátornak tanult

– mondta az anya.

Andrew Morpethben élt Rachel otthonában, és a nap végén, Shrewsbury farmján történt esemény után édesanyja rábeszélte, hogy menjen orvoshoz.

Nem aggódott. Az ember azt gondolja, hogy csak kipirosodott, viszket, és javulni látszik. De a karján lévő seb sosem akart gyógyulni

– idézte a Mirror.

A férfi összeesése után öt hétig küzdött az infekcióval a kórházban, először a Freeman Kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték. Egy rövid időre javulásnak indult állapota, ám a fertőzés visszatért, gyorsan terjedve, és a szervei leálltak. Rachel szerint fia tisztában lehetett a halál közelségével, mégis gondoskodó maradt: kérte édesanyját, hogy vásároljon ajándékot a nővéreknek, akik ápolták.

A szívszorító veszteség után Rachel megosztotta érzelmi megemlékezését fiáról. „Ő egy nagy, erős fiú volt. Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy egy legycsípés ekkora tragédiát okozhat. Szörnyű volt” – mondta. Hozzátette: „Nagyon közel álltunk egymáshoz, ő nagyon védelmezett. Közös programokra jártunk, nyaraltunk együtt. Néhányan azt gondolnák, hogy a partnere vagyok, nem az édesanyja.”