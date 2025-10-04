Látó János, az álhírbotrány kitalálójának, 5 legmeredekebb kijelentése

Kocsis Máté nyilvánosságra hozta annak a személynek a nevét, aki elindította a Szőlő utcai álhírbotrányt. Látó Jánosról elképesztő részletek derültek ki.
Miután Kocsis Máté nyilvánosságra hozta annak a személynek a nevét, aki elindította a Szőlő utcai álhírbotrányt, Látó Jánosról elképesztő részletek derültek ki. Látó János kijelentései komoly problémákat tükröznek, és ezek közül öt különösen meglepő, köztük az is, hogy állítása szerint Jézus illatát hordja magán – írja a Ripost.
Látó János, a Tisza Párt aktivistája, fogalmazta meg először a Semjén Zsoltot rágalmazó álhíreket. Az „álprédikátorról” azóta több minden kiderült, többek között az, hogy a gardrób szekrénye előtt elképesztő állításokkal bolondítja a nézőit. Számos rasszista megjegyzést tett az emberekre, főként a nőkre.
