Látó János, az álhírbotrány kitalálójának, 5 legmeredekebb kijelentése

Kocsis Máté nyilvánosságra hozta annak a személynek a nevét, aki elindította a Szőlő utcai álhírbotrányt. Látó Jánosról elképesztő részletek derültek ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 10:05
Juhász Péter Kocsis Máté álhír

Miután Kocsis Máté nyilvánosságra hozta annak a személynek a nevét, aki elindította a Szőlő utcai álhírbotrányt, Látó Jánosról elképesztő részletek derültek ki. Látó János kijelentései komoly problémákat tükröznek, és ezek közül öt különösen meglepő, köztük az is, hogy állítása szerint Jézus illatát hordja magán – írja a Ripost.

Látó Jánosról elképesztő részletek derültek ki.
Látó János agitátoraként tevékenykedik, aki jó kapcsolatban van Juhász Péterrel is, utóbbi szerint Látó hiteles forrás...  Fotó: MN-Montázs

Látó János, a Tisza Párt aktivistája, fogalmazta meg először a Semjén Zsoltot rágalmazó álhíreket. Az „álprédikátorról” azóta több minden kiderült, többek között az, hogy a gardrób szekrénye előtt elképesztő állításokkal bolondítja a nézőit. Számos rasszista megjegyzést tett az emberekre, főként a nőkre.

Látó János 5 legmeredekebb kijelentése: 

  1. „Kedves mindenki!!!! Évekig 10 felett volt a cukrom!!! 4 hónapja iszom fekete berkenyét, napi fél decit… 5,5 a cukrom!!!! 0 gyógyszer!!!!” – Látó ezt a közösségi oldalán osztotta meg, azt gondolva, hogy életmentő tanácsokat ad a cukorbetegeknek. Valójában azonban nem így volt, és ezzel komoly egészségügyi kockázatnak tette ki azokat, akik követték a tanácsát.
  2. Jézus illatát érzik rajta az emberek – Egyik videójában arról beszélt, hogy amikor elment valahova, megkérdezték tőle, milyen parfümöt használ, mire ő azt válaszolta, hogy nem parfüm, hanem Jézus Krisztus illata.
  3. Azoknak a nőknek, akik azt állítják, látták Jézust, elférne egy nyakleves a nyakán - A nőgyűlölő kijelentései itt még nem értek véget. Egy másik videójában, a gardrób szekrénye árnyékából azt állította, hogy azok a nők, akik azt mondják, látták Jézust, hazudnak, különösen a cigány asszonyokra vonatkozóan. Hozzátette, hogy manapság egyre több a férfias nő, és szerint Isten előtt a férfi az első, a nő pedig csak utána következik.
  4. Az egyik legnagyobb Antikrisztus a római pápa – Szerinte még az életünkben megtörténik az Antikrisztus eljövetele. Ekkor kitért arra is, hogy szerinte a legfőbb Antikrisztus egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik.
  5. Meggyógyított egy nőt, aki agysorvadásban szenvedett és vissza nőtt az agya elsorvadt része – A férfi azt állítja, hogy prédikációja és imái hatására meggyógyult egy nő válla, egy másik nő agysorvadása visszanőtt, és egy cigány asszony is felépült a rákból.

 

