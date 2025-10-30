RETRO RÁDIÓ

Életveszélyes anyagokat tároltak szabálytalanul - a Fővárosi Kormányhivatal egy fővárosi cégnél intézkedett

Szabálytalanul tárolt ammóniát a Városligeti Műjégpályán a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. Budapest Főváros Kormányhivatala az emberi élet és a környezet biztonságának veszélyeztetése miatt azonnali intézkedéseket rendelt el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 15:32
kormányhivatal főváros Budapest Főváros Kormányhivatal

A kormányhivatal, mint tűzvédelmi és iparbiztonsági hatóság 2025. október 29-én tartott ellenőrzést a Városligeti Műjégpályán, ahol súlyos szabálytalanságot tárt fel – ífrja Budapest Főváros Kormányhivatala.

 Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali intézkedéseket rendelt el. Fotó: Mediworks

A létesítményt üzemeltető cég a jogszabályi és nemzetközi előírásokkal ellentétesen, szabálytalanul, szivárgásérzékelő szenzorok nélküli térben, ideiglenes tartályban tárolja a hűtőközegként szolgáló nagy mennyiségű, 2,4 köbméter ammóniát. Ez egy esetleges veszélyhelyzet esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A kormányhivatal azonnali hatállyal elrendelte, hogy az üzemeltető haladéktalanul tegye meg a súlyos szabálytalanság elhárításához szükséges intézkedéseket és ennek megtörténtéről írásban is tájékoztassa a hatóságot. A szabálytalanság súlyossága miatt az üzemeltetővel szemben 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságot is kiszabott a kormányhivatal.

 

