Életveszélyes anyagokat tároltak szabálytalanul - a Fővárosi Kormányhivatal egy fővárosi cégnél intézkedett

A kormányhivatal, mint tűzvédelmi és iparbiztonsági hatóság 2025. október 29-én tartott ellenőrzést a Városligeti Műjégpályán, ahol súlyos szabálytalanságot tárt fel – ífrja Budapest Főváros Kormányhivatala.

Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali intézkedéseket rendelt el. Fotó: Mediworks

A létesítményt üzemeltető cég a jogszabályi és nemzetközi előírásokkal ellentétesen, szabálytalanul, szivárgásérzékelő szenzorok nélküli térben, ideiglenes tartályban tárolja a hűtőközegként szolgáló nagy mennyiségű, 2,4 köbméter ammóniát. Ez egy esetleges veszélyhelyzet esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A kormányhivatal azonnali hatállyal elrendelte, hogy az üzemeltető haladéktalanul tegye meg a súlyos szabálytalanság elhárításához szükséges intézkedéseket és ennek megtörténtéről írásban is tájékoztassa a hatóságot. A szabálytalanság súlyossága miatt az üzemeltetővel szemben 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságot is kiszabott a kormányhivatal.