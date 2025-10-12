„A kislányom lábujjai úgy tűntek el, akár egy horrorfilmben - a sikolyai nap mint nap kísértenek!”

Egy hároméves kislány, Olive Loach édesanyja, a 33 éves Gemma Loach abban reménykedik, hogy a gyermeke idővel elfelejti az akár halálos kimenetelű fertőzéssel vívott szörnyű harcot, ő azonban még mindig próbál megbirkózni a traumával.

Szepszis miatt veszítette el ujjait egy hároméves kislány / Fotó: Freepik - illusztráció

Szepszis támadta meg a hároméves kislányt

A Yorkshire-i család: Gemma és a férje, Tom a legszörnyűbb rémálmot élte át, amikor Olive légzése 2024 márciusában hirtelen nagyon elnehezült, az orvosok pedig először kruppra gyanakodtak. A baj akkor vált igazán nyilvánvalóvá, amikor a kislány hevesen hányni kezdett, és súlyos hasmenés is jelentkezett nála.

Törölközőket és tálakat raktunk köré, de csak hányt és hányt

- emlékezett vissza Gemma.

A kétségbeesett szülők azonnal a sürgősségire rohantak vele. Ott az akkor egyéves Olive kritikus állapotban az intenzív osztályra került. Március 9-én Gemma - aki ekkor már a második gyermekével volt várandós -, észrevette, hogy Olive lábán kékes, foltos elszíneződés jelent meg, a bőre sápadt és márványos lett, ami komoly bajt jelzett. Március 10-én Olive-ot egy másik kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon lélegeztetőgépre került.

A kórházban kiderült, hogy Olive rotavírussal, A-csoportú streptococcus-fertőzéssel (strep A), valamint MRSA-val a tüdejében, és szepszissel is küzd, ami a szervezet túlzott, életveszélyes reakciója egy fertőzésre. A betegség következtében a kislány ujjai és lábujjai elhaltak, majd idővel maguktól leváltak, a családot pedig az orvosok felkészítették a legrosszabbra.

Szerencsére végül sikerült stabilizálni Olive állapotát, és 35 hosszú kórházban töltött nap után hazatérhetett, azonban továbbra is kihívásokkal kell szembenéznie, miközben próbál megtanulni ujjak nélkül élni.

Olyan volt, mintha újra lett volna egy újszülöttünk: meg kellett tanítani enni, inni és járni

- mondta Gemma, akinek a kisfia, Jack, nem sokkal azután jött a világra 2024 májusában, miután a kislány megtette az első önálló lépéseit.

Az édesanya azt is elárulta, hogy Olive ujjai és lábujjai a kórházi kezelés alatt haltak el, majd fokozatosan "önamputálódtak".

Furcsa kimondani, de sokszor odajött hozzám a lányom, a kezében egy leesett ujjacskával vagy lábujjal. Néha véletlenül beütötte magát, vagy elesett, ami nagyon fájdalmas volt számára, nyílt sebeket hagyott maga után

- emlékezett vissza az édesanya, akit a mai napig kísértenek a kislánya fájdalmas sikolyai a kórházban töltött időből.