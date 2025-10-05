Az anya jó éjszakát kívánt fiának, nem tudván, hogy ez lesz az utolsó nap az életében

Egy anya mindent megtett, hogy megmentse függőségben szenvedő fiát, de a kórházi teszt tévedett. Most, fia halála után évekkel, azért harcol, hogy mások ne essenek ugyanabba a csapdába a kábítószerek miatt.
A háromgyermekes édesanya, Juli Shamash 2018 októberének egyik reggelén Los Angeles-i otthonában volt, amikor sokkoló telefonhívást kapott a fiáról, Tylerről. A család évek óta küzdött a 19 éves fiú kábítószer-problémáival, de ezúttal végzetes fordulatot vett függősége.
Tyler körülbelül 14 éves korában kezdett el marihuánát fogyasztani, majd áttért a lean nevű italra, ami illegális köptetőszirup és Sprite keveréke. Végül kirúgták a magániskolából, ahová járt, ezért szülei, Juli és Charles Shamash Idahóba küldték egy terápiás programra, majd Utahba egy bentlakásos terápiás iskolába. Amikor hazatért, Tyler megtartotta józanságát, egészen addig, amíg a munkahelyén megsérült, és az orvos opioid tartalmú fájdalomcsillapítót írt fel neki. Édesanyja szerint ez újra fellobbantotta a függőségét.
Idővel Tyler heroinra tért át, majd bevallotta függőségét, és ismét kezelésen vett részt. Körülbelül nyolc hónappal később azonban visszaesett, és 2018 októberében egyik rehab-programból a másikba kellett áthelyezni. Ekkor hívta fel Julit a férje, rossz hírekkel, miszerint a fiatal elesett és beverte a fejét, majd kórházba vitték.
Aznap reggel a már amúgy is zavaros események követték egymást: előző nap Juli kapott egy hívást Tyler rehab-intézményétől, ahol azt gyanították, hogy túladagolást szenvedett és kórházba vitték. Később azonban maga Tyler is felhívta az anyját. Azt mondta, a toxikológiai vizsgálat negatív lett, tehát nem történt túladagolás, és azt állította, csak egy Imodiumot vett be.
A 59 éves Juli kételkedett, de emlékezett rá, hogy fia idegessége gyakran gyomorpanaszokat okozott, és nemrég új munkát is kezdett. Mégis, úgy érezte, muszáj utánajárnia, mi történt.
A szenvedélybetegek nem mindig mondanak igazat, és a tinédzserek sem... Elmentem a kórházba, és háromszor is megkérdeztem az orvost: "Biztos benne, hogy a toxikológiai vizsgálat negatív lett? Nem tudom, mondta-e, de múltja van a függőséggel. Mindenre tesztelték? Tesztelték fentanilra is?" Az orvos biztosított róla: "Igen, mindent leteszteltünk. A toxikológiai vizsgálat kimutatná a fentanilt, mivel az is opioid."
Aznap este Juli még írt egy üzenetet Tylernek lefekvés előtt, amiben jó éjszakát kívánt és elmondta, hogy nagyon szereti. Néhány órával később azonban fia meghalt.
Amikor másnap reggel, 2018. október 21-én, férje felhívta, hogy Tyler elesett, Juli azonnal rohant, abban a hitben, hogy fia legfeljebb agyrázkódást szenvedett.
Felvettem Charlest, és rohantunk oda. Azt hittem, maximum össze kell varrni vagy megütötte magát. Berohantam, és kérdeztem: "Jól van? Eszméleténél van?" A tűzoltó rám nézett, és azt mondta: Nem élte túl.
A mentők fehér port találtak Tyler mellett, ami mint később kiderült, fentanil volt. A fiatal halálos túladagolást szenvedett.
Juli akkoriban halott először a fentanilról, arról a szintetikus, rendkívül erős opioidról, amely 2013 óta drámai mértékben megnövelte a túladagolásos halálesetek számát. A család nem tudott róla, hogy Tyler ismét visszaesett, amíg rehab-intézményben volt, és a nem megfelelő toxikológiai vizsgálatot okolja azért, hogy nem mutatta ki a fentanil jelenlétét még halála előtt.
Ha tudtuk volna, hogy újra használja, nem küldtük volna vissza a rehabra, hanem detoxikálóba vagy bentlakásos kezelésre, ami sokkal magasabb szintű ellátás.
Fia halála óta Juli gyászát tettekre fordította, és kampányt indított Tyler törvénye néven, amely előírná, hogy a kórházak sürgősségi osztályain kötelezően teszteljék a pácienseket fentanilra is, amit az alap tesztek nem mutatnak ki. Juli reméli, hogy a szülők elkezdenek majd beszélni a gyermekeikkel a kockázatokról, még akkor is, ha ezek a beszélgetések kellemetlenek - írta a People.
