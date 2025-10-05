Az anya jó éjszakát kívánt fiának, nem tudván, hogy ez lesz az utolsó nap az életében

A háromgyermekes édesanya, Juli Shamash 2018 októberének egyik reggelén Los Angeles-i otthonában volt, amikor sokkoló telefonhívást kapott a fiáról, Tylerről. A család évek óta küzdött a 19 éves fiú kábítószer-problémáival, de ezúttal végzetes fordulatot vett függősége.

A fiatal szülei sem tudták, hogy visszaesett a kábítószer-problémáiba. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A fiatal kábítószer-problémái miatt a család rengetegszer kapott rossz híreket

Tyler körülbelül 14 éves korában kezdett el marihuánát fogyasztani, majd áttért a lean nevű italra, ami illegális köptetőszirup és Sprite keveréke. Végül kirúgták a magániskolából, ahová járt, ezért szülei, Juli és Charles Shamash Idahóba küldték egy terápiás programra, majd Utahba egy bentlakásos terápiás iskolába. Amikor hazatért, Tyler megtartotta józanságát, egészen addig, amíg a munkahelyén megsérült, és az orvos opioid tartalmú fájdalomcsillapítót írt fel neki. Édesanyja szerint ez újra fellobbantotta a függőségét.

Idővel Tyler heroinra tért át, majd bevallotta függőségét, és ismét kezelésen vett részt. Körülbelül nyolc hónappal később azonban visszaesett, és 2018 októberében egyik rehab-programból a másikba kellett áthelyezni. Ekkor hívta fel Julit a férje, rossz hírekkel, miszerint a fiatal elesett és beverte a fejét, majd kórházba vitték.

Aznap reggel a már amúgy is zavaros események követték egymást: előző nap Juli kapott egy hívást Tyler rehab-intézményétől, ahol azt gyanították, hogy túladagolást szenvedett és kórházba vitték. Később azonban maga Tyler is felhívta az anyját. Azt mondta, a toxikológiai vizsgálat negatív lett, tehát nem történt túladagolás, és azt állította, csak egy Imodiumot vett be.

A 59 éves Juli kételkedett, de emlékezett rá, hogy fia idegessége gyakran gyomorpanaszokat okozott, és nemrég új munkát is kezdett. Mégis, úgy érezte, muszáj utánajárnia, mi történt.

A szenvedélybetegek nem mindig mondanak igazat, és a tinédzserek sem... Elmentem a kórházba, és háromszor is megkérdeztem az orvost: "Biztos benne, hogy a toxikológiai vizsgálat negatív lett? Nem tudom, mondta-e, de múltja van a függőséggel. Mindenre tesztelték? Tesztelték fentanilra is?" Az orvos biztosított róla: "Igen, mindent leteszteltünk. A toxikológiai vizsgálat kimutatná a fentanilt, mivel az is opioid."

Aznap este Juli még írt egy üzenetet Tylernek lefekvés előtt, amiben jó éjszakát kívánt és elmondta, hogy nagyon szereti. Néhány órával később azonban fia meghalt.