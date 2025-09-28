RETRO RÁDIÓ

Betontömbnek hajtott hajnalban a 27 éves József Csepelen, a rendőrök elől menekült

A kék kabátosok csak igazoltatni akarták a fiatal sofőrt, de inkább menekülőre fogta. Végül egy betontömbnek hajtva állt meg.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 07:20
Csepel betontömb sofőr rendőr

A csepeli járőrök a XXI. kerületben, a Szent Imre téren akartak igazoltatni egy autóst szeptember 26-án éjjel 2 óra körül, a sofőr azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, hanem úgy döntött, hogy a mellette ülő utasával együtt inkább menekülőre fogja. Arra valószínűleg nem számított, hogy egy betontömb fogja megfékezni... 

betontömb, rendőrautó
Menekülő sofőr hajtott betontömbnek Csepelen / Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Így hajtott betontömbnek a fiatal sofőr

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával követni kezdték, de a sofőr ennek ellenére sem állt meg. A követésbe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve a Soroksári úton, a Könyves Kálmán körúton, az Üllői és Határ úton át folyamatosan a jármű nyomában voltak. Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-áson visszafelé hajtott Csepel irányába, amikor alig több mint 20 perc és körülbelül 50 kilóméternyi menekülés után a kerület határában Szigetszentmiklós illetékességi területén egy betontömbnek ütközött - írja a Police. 

A rendőrök igazoltatták a 27 éves V. Józsefet és utasát, a 20 éves Z. Fannit. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, ezért őt a mentők kórházba vitték. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, emiatt a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság indított eljárást vele szemben, míg ámokfutása kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Utasa a kábítószer gyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért a csepeli nyomozók őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.

 


 

 

