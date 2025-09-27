Rendőrök lepték el a Cinema City mozitermét, ezért hívták ki őket

Az egyenruhás rendőrök a film közben jelentek meg, amitől a nézők jobban megdöbbentek, mint magán a horror filmen, amit épp vetítetek nekik. Persze végül kiderült, hogy miért hívtak rendőrt a Cinema City mozitermébe.
Ha beszélgetsz, hangosan nevetsz vagy csámcsogod a popcornt, akkor rád is ugyanez a sors várhat, mint azokra a fiatalokra, akikre rendőrt hívtak szeptember 10-én este Budapesten, az Aréna bevásárlóközpontban található Cinema City mozitermébe. A rendőrök a horrorfilm közben sétáltak be, hogy intézkedni tudjanak, amitől jobban meglepődtek a nézők, mint magától a filmtől. Természetesen minderről videó is készült.
A TikTokra került fel az a felvétel, amin tisztán látszik, hogy két egyenruhás intézkedő rendőr besétált a Cinema City egyik mozitermébe. Először a nézők meglepődtek, hogy miért zavarják meg őket a horrorfilm alatt, amit választottak, de aztán kiderült, hogy izgalmasabb az intézkedés, mint maga a film. Lapunk utána járt, hogy miért is jelentek meg a rendőrök a mozitermében és elég megdöbbentő a válasz, ugyanis kiderült: néhány fiatal hangoskodott, röhögött a film alatt. Persze emiatt a videó alatt a kommentszekciót azonnal elözönlötték a poénok és a beszólások.
„Csak nem elszabadult a démon és kellett hozzá a rendőrség?”
„Fogadjunk valakinek a táskájában ott lapult egy csoki, amit nem a mozi büféjében vettek. Kereső kutyákkal szagoltatták ki!”
„Ott aludtam a jobb hátsó sorban”
„Én nem tudtam figyelni a rendőrökre, pont jó rész volt”
„Ugye visszatekeritek a filmet, ha már nem láttuk emiatt?”
- írták a kommentelők.
Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik elmondták: valóban történt intézkedés a Cinema Cityben.
2025. szeptember 10-én az esti órákban a rendőrök bejelentésre mentek a helyszínre, ahol intézkedtek és több személyt igazoltattak. Az eset miatt a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást
– közölték a lapunkkal.
ITT tudod megnézni a videót!
