Rendőrök lepték el a Cinema City mozitermét, ezért hívták ki őket

Ha beszélgetsz, hangosan nevetsz vagy csámcsogod a popcornt, akkor rád is ugyanez a sors várhat, mint azokra a fiatalokra, akikre rendőrt hívtak szeptember 10-én este Budapesten, az Aréna bevásárlóközpontban található Cinema City mozitermébe. A rendőrök a horrorfilm közben sétáltak be, hogy intézkedni tudjanak, amitől jobban meglepődtek a nézők, mint magától a filmtől. Természetesen minderről videó is készült.

A vetítés alatt mentek be a rendőrök a moziba Fotó: TikTok

Ezért hívtak rendőrt a moziba

A TikTokra került fel az a felvétel, amin tisztán látszik, hogy két egyenruhás intézkedő rendőr besétált a Cinema City egyik mozitermébe. Először a nézők meglepődtek, hogy miért zavarják meg őket a horrorfilm alatt, amit választottak, de aztán kiderült, hogy izgalmasabb az intézkedés, mint maga a film. Lapunk utána járt, hogy miért is jelentek meg a rendőrök a mozitermében és elég megdöbbentő a válasz, ugyanis kiderült: néhány fiatal hangoskodott, röhögött a film alatt. Persze emiatt a videó alatt a kommentszekciót azonnal elözönlötték a poénok és a beszólások.

„Csak nem elszabadult a démon és kellett hozzá a rendőrség?”

„Fogadjunk valakinek a táskájában ott lapult egy csoki, amit nem a mozi büféjében vettek. Kereső kutyákkal szagoltatták ki!”

„Ott aludtam a jobb hátsó sorban”

„Én nem tudtam figyelni a rendőrökre, pont jó rész volt”

„Ugye visszatekeritek a filmet, ha már nem láttuk emiatt?”

- írták a kommentelők.

Valaki hangoskodott, ezért hívtak rá rendőrt Fotó: TikTok

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik elmondták: valóban történt intézkedés a Cinema Cityben.

2025. szeptember 10-én az esti órákban a rendőrök bejelentésre mentek a helyszínre, ahol intézkedtek és több személyt igazoltattak. Az eset miatt a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást

– közölték a lapunkkal.

ITT tudod megnézni a videót!