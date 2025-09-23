RETRO RÁDIÓ

„Tiniként tűntem el – 15 évvel később hozzámentem a rendőrhöz, aki megtalált”

Különös történet egy különös szerelemről. A szereplők: egy rendőr, és egy tini, aki elmenekült a szüleitől.

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.23. 12:00
eltűnt sors párkapcsolat rendőr

Roro Nicole mindössze 13 éves volt, amikor bántalmazó otthonából biztonságot keresve elmenekült. A lány 15 évvel később annak a rendőrnek a karjai között kötött ki, aki annak idején eltűntként kereste.

Az őt kereső rendőr végül a fiatal lány szerelme lett
Az őt kereső rendőr végül a fiatal lány szerelme lett Fotó: freepik.com

Az őt kereső rendőr karjai között találta meg a biztonságot

Egy nő elárulta, hogyan szeretett bele abba a rendőrtisztbe, aki annak idején, amikor tinédzserként eltűnt személynek számított, kereste őt. A most 28 éves Roro Nicole gyermekkori otthonából menekült el, mert bántalmazó háztartásban nőtt fel. Az akkor mindössze 13 éves amerikai fiatal elrejtőzött, miután szülei bejelentették az eltűnését.

Amikor megszöktem, a szüleim megijedtek, felhívták a rendőrséget, és közölték velük, hogy elszöktem

– idézi a nő szavait a Mirror. A lányt végül megtalálták a zsaruk, és nevelőszülőkhöz került. Akkor még nem is találkozott leendő férjével, aki akkoriban kereste őt.

Néhány évvel később azonban egymás mellé sodorta őket a sors, amikor elkezdett a helyi seriffhivatalban dolgozni. Amikor odakerült, egy tiszt nagyon nézte őt, de csak az ott töltött ideje vége felé ment oda hozzá, és kezdeményezett beszélgetést a lánnyal. Összebarátkoztak, arra azonban csak kicsit később jöttek rá, hogy útjaik már korábban is keresztezték egymást, csak akkor Roro még 13 éves volt. 

Rám meredt, és azt mondta: »Téged kerestelek.« Amikor elszöktem, nem mentem túl messzire — de az a lakás, ahol megszálltam, pontosan az övével szemben volt.

A lány most annál a rendőrségnél dolgozik, ahol a rendőrtiszt, Tyler is dolgozott korábban. Az elképesztő történet ellenére sokan aggódnak a Tyler és Roro közötti korkülönbség miatt, de a férfi szerint tíz év teljesen normális. A történetüket bemutató videó egyébként valósággal felrobbantotta a netet: közel 5 millióan látták már, négyszázezer kedvelést és többezer kommentet gyűjtött be.

@roro.nicole This feel illegal. #trending #fyp #viral #officer #foryou #explore #foryourpage ♬ Illegal - PinkPantheress

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu