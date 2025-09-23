„Tiniként tűntem el – 15 évvel később hozzámentem a rendőrhöz, aki megtalált”

Roro Nicole mindössze 13 éves volt, amikor bántalmazó otthonából biztonságot keresve elmenekült. A lány 15 évvel később annak a rendőrnek a karjai között kötött ki, aki annak idején eltűntként kereste.

Az őt kereső rendőr végül a fiatal lány szerelme lett Fotó: freepik.com

Az őt kereső rendőr karjai között találta meg a biztonságot

Egy nő elárulta, hogyan szeretett bele abba a rendőrtisztbe, aki annak idején, amikor tinédzserként eltűnt személynek számított, kereste őt. A most 28 éves Roro Nicole gyermekkori otthonából menekült el, mert bántalmazó háztartásban nőtt fel. Az akkor mindössze 13 éves amerikai fiatal elrejtőzött, miután szülei bejelentették az eltűnését.

Amikor megszöktem, a szüleim megijedtek, felhívták a rendőrséget, és közölték velük, hogy elszöktem

– idézi a nő szavait a Mirror. A lányt végül megtalálták a zsaruk, és nevelőszülőkhöz került. Akkor még nem is találkozott leendő férjével, aki akkoriban kereste őt.

Néhány évvel később azonban egymás mellé sodorta őket a sors, amikor elkezdett a helyi seriffhivatalban dolgozni. Amikor odakerült, egy tiszt nagyon nézte őt, de csak az ott töltött ideje vége felé ment oda hozzá, és kezdeményezett beszélgetést a lánnyal. Összebarátkoztak, arra azonban csak kicsit később jöttek rá, hogy útjaik már korábban is keresztezték egymást, csak akkor Roro még 13 éves volt.

Rám meredt, és azt mondta: »Téged kerestelek.« Amikor elszöktem, nem mentem túl messzire — de az a lakás, ahol megszálltam, pontosan az övével szemben volt.

A lány most annál a rendőrségnél dolgozik, ahol a rendőrtiszt, Tyler is dolgozott korábban. Az elképesztő történet ellenére sokan aggódnak a Tyler és Roro közötti korkülönbség miatt, de a férfi szerint tíz év teljesen normális. A történetüket bemutató videó egyébként valósággal felrobbantotta a netet: közel 5 millióan látták már, négyszázezer kedvelést és többezer kommentet gyűjtött be.