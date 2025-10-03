Álhírbotrány a baloldalon: Juhász Péter "Zsolt bácsizása" után vallomást kellett tennie

Bár nem derült fény arra, kicsoda valójában a bukott politikus, Juhász Péter által megnevezett "Zsolt bácsi", kiderült azonban, hogy a kitalált karakter Juhász mellett az internetes prédikátor, Látó János találmánya. Csütörtökön, október 2-án ügyészségi nyomozók jelentek meg Juhász lakásán, a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán tanúként hallgatták ki. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője érdekes információkat osztott meg a Szőlő utcai ügyről tények és bizonyítékok nélkül prédikáló Juhászról, illetve a Zsolt bácsi karakterét vele együtt építő Látó Jánosról. Ki is ő valójában?

Juhász Péter ezúttal olyat mondott, amiért felelősséget kell vállalnia. Fotó: Magyar Nemzet

Juhász Péter "Zsolt bácsi" karakterének másik ötletgazdája – Kicsoda Látó János?

Az álhírek ellenére nyilvánvalóvá vált, hogy a Szőlő utcai ügynek nincsen politikusi érintettje. A baloldal bizonyíték nélküli mutogatásai ellenére minden általuk megnevezett kormánypárti politikus vétlen. A felelősségre vonás eddig sem maradt el; kirúgták Káncz Csaba újságírót, aki a rágalmazások egyik fő szónoka volt. Csütörtökön pedig házkutatást végeztek a bukott politikus, Juhász Péter lakásán. Azóta egy új résztvevő is felütötte a fejét az álhírgyártásban.

Kocsis Máté Facebook bejegyzésében azonosította azt a Lajosként megnevezett férfit, akivel Juhász közösen találta ki "Zsolt bácsi" karakterét. Ez a Lajos egy bizonyos Látó János, aki nevéhez hűen megkérdőjelezhető látnoki képességekkel bír. A férfi szerint a legnagyobb Antikrisztus a római pápa, a Hit gyülekezetéből való kilépése után saját szektájában lett prédikátor. Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával esőt idéz elő, de rákot is gyógyít vele

Juhász Péter videójában eltitkolta, kitől szerzett információt, ahogy azt is, hogy a rágalmazás alapját képező hangfelvételen ki beszél. Végül egy interjúban elárulta, hogy a hangfelvételen valóban Látó János beszél, akire egyébként lelkészként és papként hivatkozik.

Látó János, mint kiderült, a Tisza párt agitátora. Közösségi oldalán szinte minden nap megoszt Magyar Péteréknek kedvező, vagy a kormányt gyalázó tartalmakat. Más Facebook-bejegyzéseiben gyakran osztja meg Hadházy Ákos, Jámbor András és Tordai Bence baloldali képviselők tartalmait.