Újabb fordulat az álhírbotrány kapcsán: elkezdődött az elszámoltatás

Deák Dániel posztolta az ÁLHÍRBOTRÁNY legújabb fordulatát: Kirúgták Káncz Csaba "újságírót" a legfőbb rágalmazók egyikét.

A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával, szerződését közös megegyezéssel felbontottuk” – írta Gáspár András, a Privátbankár lapigazgatója. A lapigazgató megjegyezte azt is, hogy a Privátbankárnál fontosnak tartják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és és etikai szabályainak. Ezt elvárják a külsős szerzőktől is, „még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta”.

ÁLHÍRBOTRÁNY: Mentik a bőrüket a rágalmazók

Ezt posztolta Hont András a Heti Válasznak üzenve:

A Válasz Online közben már a megrágalmazott Semjén Zsolt megvédését sürgeti, vette észre Mandula Viktor:

Közben elismerte a Demokratikus Koalíció politikusa, hogy bizonyítékok nélkül vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán kirobbant álhírbotrányban.

„Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk” – fogalmazott Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője a Hír TV kérdésére, aki egyben elismerte,

mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.

Arató Gergely arról is beszélt, továbbra is várják a bizonyítékokat. Miután a riporter megkérdezte, miért nem akkor tesznek fel kérdéseket és tesznek lépéseket, ha már konkrét bizonyítékokkal tudnak szolgálni, a DK politikusa azzal mentegetőzött, amikor még nem ismerik a válaszokat, és ha valamiről nincs konkrét információ vagy nem bizonyított, szerinte akkor kell kérdéseket feltenni.

Noha konkrét bizonyítékokkal a DK elnöke, Dobrev Klára sem tudott szolgálni, Gyurcsány Ferenc volt felesége továbbra is azt állítja: a kormány elhallgatja az igazságot. Dobrev Klára azt állította, hogy megalapozottan vádolták meg Semjén Zsoltot.

Nyomozás indult a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást. A Legfőbb Ügyészség pénteki közleményében azt írta, a minden részletre kiterjedő vizsgálatra egy külön nyomozócsoport alakult.