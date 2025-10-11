Tudósok figyelmeztetnek: ez a felfedezés mindent megváltoztathat, amit eddig az időjárásról tudtunk

Talán sokan egyetértünk abban, hogy a jégeső kissé feleslegesnek, sőt károsnak tűnik, főleg ha a hóra gondolunk, amely sokkal szebb, amikor esik, vagy az eső, amelynek akár nyugtató hatása is lehet ránk. Most kiderült, hogy valójában miért és hogyan keletkeznek a pusztító viharok.

A jégeső jelenségét kutatták, döbbenetes, amit találtak. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Nem csak azoknak okoz fejtörést a jégeső, akik félnek, hogy megkarcolja az autójukat, hanem a tudósoknak is sokáig feladta a leckét a jelenség. Sokáig azt hitték a kutatók, hogy a jégeső (mint minden csapadék) úgy keletkezik, hogy újrahasznosul. A jégesőcseppek általában fel le mozognak a viharfelhőben, amely azt is megmagyarázza, hogy a jégeső darabjainak rétegeiben miért zavaros a jég.

A jégeső döbbenetesen viselkedik a viharfelhőben

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói kiderítették, hogy az újrahasznosulás is része az igazságnak, de sokkal több van a jelenség mögött, mint eddig gondoltuk. Qinghong Zhang, a Pekingi Egyetem munkatársa 27 különböző jégesőt vizsgált meg 9 viharból Kína-szerte stabil izotópiás analízist használva.

Ez a technika segített feltárni a lenyomatokat, amelyek egy jégesőcseppben maradnak. Ezeket a lenyomatokat az atmoszférából gyűjtik be, amelyen keresztülhaladnak, ezzel a tudósok képesek feltérképezni a teljes utat, amit megtesznek, amíg földet nem érnek. Érdekes módon a 27 jégesőből csak egy követte a hagyományos újrahasznosulás útvonalát. Tíz jégeső esés közben alakult ki, 13 jégeső csak egyszer keletkezett meg, míg 3 esetben horizontálisan is mozgott a viharfelhőben.

A jégesőről eddig azt tudtuk, hogy csak -30°C és -10°C között keletkezik, de Zhang olyan jégesőket is talált, amelyek -33.4°C-tól akár egészen -8.7°C-ig is keletkezhetnek.

A nagyobb jégesőknek minimum egyszer felfelé irányú mozgást kell végrehajtaniuk a felhőben, hogy magukra szedjék a rétegeket. Ez azt is megmagyarázza, hogy miért keletkezik nagyobb jégeső az erősebb viharok hatására.

Zhang továbbá kifejtette, hogy

ez a felfedezés nagy előrelépést jelent majd az időjárás előrejelzésében, amely segíteni fog a lakosságnak abban, hogy megvédjék a jégveréstől ingatlanjukat és ingóságaikat is

- írja a ladbible.