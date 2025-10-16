RETRO RÁDIÓ

Egy üveg bort kortyolgatva hajtott a forgalommal szemben a vakmerő nagyi

A rendőrök szerint a nő alig tudott beszélni, amikor rátaláltak. Az ittas nagyi még a rendőrautó ablakán is megpróbált kimászni.

2025.10.16.
Egy 57 éves nő, Fiona Buckingham bíróság elé került, miután ittasan, egy üveg bort kortyolgatva hajtott a forgalommal szemben a ketteringi A14-es főúton. Az eset augusztus 25-én, egy hosszú hétvége záró estéjén történt, amikor több autós is pánikszerűen próbálta elkerülni az alig 8 mérföld per órás sebességgel haladó mozgássérült robogót vezető nőt.

Az ittas nagyi még a rendőrautó ablakán is megpróbált kimászni. Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

A rendőrséghez egymás után érkeztek a segélyhívások, mivel a sofőrök kénytelenek voltak félrerántani a kormányt, hogy elkerüljék az ütközést. Többen megpróbálták leinteni Buckinghamet, de hiába, ő egyre tovább haladt, miközben a bort a kezében tartotta. A Northampton Magistrates’ Court előtt elhangzott, hogy a nő rendkívül ittas volt, és több ember életét is veszélybe sodorta – írja a Daily Star.

Szökni próbált az ittas nő

A rendőrök, amikor végül megállították, azt mondták, hogy a nő alig tudott beszélni, sőt, még a rendőrautó ablakán is megpróbált kimászni, miközben azt kiabálta: „Nem is vagyok itt.” 

Az ügyész, Christina Bilbao elmondta, hogy több motoros is próbálta megállítani a nőt, de sikertelenül. 

Az egyik motoros azt mondta a rendőröknek, hogy rákiabált a vádlott nőre, de az csak morgott egyet. Ő azért próbált közbelépni, hogy lassítsa a forgalmat és figyelmeztesse a többi sofőrt

– közölte az ügyész.

A bíróság szerint a helyszínre érkező rendőrök teljes káoszt találtak: több civil állt az úttesten, integettek, villogtatták a fényeiket, miközben próbálták jelezni a veszélyt. Bilbao így fogalmazott: 

A nő tettei aznap este több ember életét veszélyeztették, beleértve a sajátját is. A rendőrök tanúvallomása szerint ő maga sem hitte el, hogy bármit rosszul tett volna

A tárgyalást vezető bíró, Suzanne Austin szerint „Nem sokszor fordul elő, hogy elnémulok, de ez most az egyik ilyen alkalom. Szokatlan vádról van szó, de ez semmit nem von le a cselekedet veszélyességéből. Ez egy nagyon forgalmas útszakasz. Azon a napon alkohol hatása alatt hozott döntései nem mentik fel a viselkedése alól.”

Fiona Buckingham közösségi szolgálatot kapott: harminc napnyi rehabilitációs foglalkozáson kell részt vennie, valamint hat hónapos alkoholkezelést is előírt számára a bíróság.

 

