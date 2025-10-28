Ipari tisztítószer került a nő koktéljába, két évig küzdött az életéért
Egy kellemes esti koktélozás az édesanya életébe került.
Egy háromgyermekes édesanya egy baráti bulin vett részt, ám az italába veszélyes anyag került. Az amerikai nő Valentin-napon élvezte margaritáját, ám az italba került ipari tisztítószer miatt két éven át az életéért kellett küzdenie.
Ipari tisztítószer mérgezte meg a nőt
A 30 éves tanárnő, Holly Hill egy pihentető koktélozásra indult barátnőivel, amikor az egyik itala után rosszul lett. A margarita nagyon rossz érzést okozott a nő szájában és azonnal a fürdőszobába sietett. A nő anyja írta le az eseményeket.
Égő érzést tapasztalt a szájában és tudta, hogy valami nincs rendben. Azonnal felugrott, a fürdőszobába rohant, hányni kezdett és vízzel öblítette ki a száját.
Az azóta eltelt két és fél évben a háromgyerekes édesanya egészségügyi problémákkal küzdött. A nő beperelte az éttermet és nagy kártérítést kapott, de a pénz nem hozta vissza az anya egészségét.
Holly továbbra is tanított és gondoskodott családjáról, de két év alatt sokat romlott az állapota. A nő számos kezelésen és beavatkozáson vett részt, hogy helyreállítsák az ipari tisztítószer okozta károkat.
A túlélésért folytatott harc során a számtalan beavatkozás, kórházi nap és bizonytalanság közepette minden akadályt bátorsággal, hittel és olyan csendes erővel viselt, amely mindenkit inspirált körülötte. Kitartása és szeretete valóban rendkívüli volt.
A nőnek etetőcsőre volt szüksége, mert a vegyi anyag miatt lyuk keletkezett a nyelőcsövében, ami még évek után sem gyógyult meg teljesen. A nő halála előtt egy műtéten esett át, amely próbálta összevarrni a nyelőcsőben keletkezett lyukat.
A nő a beavatkozás után azonban életét vesztette. A tanítónő halálát követően a rendőrség vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására. A 2023-ban történt mérgezés két és fél éven keresztül keserítette meg a tanítónő életét, majd hosszú harc után az életét követelte – írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre