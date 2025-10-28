Ipari tisztítószer került a nő koktéljába, két évig küzdött az életéért

Egy háromgyermekes édesanya egy baráti bulin vett részt, ám az italába veszélyes anyag került. Az amerikai nő Valentin-napon élvezte margaritáját, ám az italba került ipari tisztítószer miatt két éven át az életéért kellett küzdenie.

Ipari tisztítószer került a koktélba Fotó: Illusztráció/Unsplash

Ipari tisztítószer mérgezte meg a nőt

A 30 éves tanárnő, Holly Hill egy pihentető koktélozásra indult barátnőivel, amikor az egyik itala után rosszul lett. A margarita nagyon rossz érzést okozott a nő szájában és azonnal a fürdőszobába sietett. A nő anyja írta le az eseményeket.

Égő érzést tapasztalt a szájában és tudta, hogy valami nincs rendben. Azonnal felugrott, a fürdőszobába rohant, hányni kezdett és vízzel öblítette ki a száját.

Az azóta eltelt két és fél évben a háromgyerekes édesanya egészségügyi problémákkal küzdött. A nő beperelte az éttermet és nagy kártérítést kapott, de a pénz nem hozta vissza az anya egészségét.

Holly továbbra is tanított és gondoskodott családjáról, de két év alatt sokat romlott az állapota. A nő számos kezelésen és beavatkozáson vett részt, hogy helyreállítsák az ipari tisztítószer okozta károkat.

A túlélésért folytatott harc során a számtalan beavatkozás, kórházi nap és bizonytalanság közepette minden akadályt bátorsággal, hittel és olyan csendes erővel viselt, amely mindenkit inspirált körülötte. Kitartása és szeretete valóban rendkívüli volt.

A nőnek etetőcsőre volt szüksége, mert a vegyi anyag miatt lyuk keletkezett a nyelőcsövében, ami még évek után sem gyógyult meg teljesen. A nő halála előtt egy műtéten esett át, amely próbálta összevarrni a nyelőcsőben keletkezett lyukat.

A nő a beavatkozás után azonban életét vesztette. A tanítónő halálát követően a rendőrség vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására. A 2023-ban történt mérgezés két és fél éven keresztül keserítette meg a tanítónő életét, majd hosszú harc után az életét követelte – írja a People.