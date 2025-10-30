Valóra vált a halloweeni rémálom – megdöbbentő részletek

Bár a halloween legfőképpen az ijesztgetésről szól, de minden tréfának vannak határai, és ahol nem kérnek belőle, onnan javasolt távozni. Nos, van, aki nem így gondolja, ugyanis majdnem halálra rémített egy maszkos trió egy amerikai nőt, miután anyja ajtajánál fenyegetőztek. A halloweeni rémálom valósággá vált.

A halloweeni rémálom valósággá vált egy család számára (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Valóra vált a halloweeni rémálom

A virginiai rendőrség vizsgálódott az elmúlt két hétben egy eleinte betörési kísérletnek vélt ügyben. Rengeteg embert felkavart az Egyesült Államokban vírusként terjedő felvétel, melyen három ember látható kísérteties ruhákban, miközben otthonánál terrorizálták Shayla Whiteside édesanyját. A trió a legrosszabb rémálomnak nevezte magát, majd fenyegető hangnemben kezdte el riogatni a bent lakó anyukát.

Vagy kijössz, vagy bemegyünk

– hangoztatták.

A kapucsengő kamerája rögzítette az október 14-én lezajlott zaklatást, Shayla pedig értesítette a rendőrséget, miközben odabent volt az édesanyjával. Korábban a nő azt nyilatkozta, eleinte azt gondolta, hogy csak egy halloweeni tréfáról van szó, de aztán egyre inkább aggódni kezdett, amikor ingerültebbé váltak a riogatók, és halállal fenyegették a lakókat.

„Megpróbáltak bejutni a házba. Komolyan, majdnem megállt a szívem, amikor azt mondták, hogy széket ragadnak és azzal törik be az ajtót. Ez már egyszerűen túlzás!” – idézi a nő szavait a LadBible. Tarrick McGuire alexandriai rendőrfőnök kijelentette, cseppet sem tartja viccesnek az esetet és keresik az elkövetőket.

A nyomozás során kiderült, hogy a fenyegetőzők 14 és 16 év közötti tinédzserek, akik rokoni kapcsolatban állnak az áldozatokkal. Az eset országos figyelmet kapott, miután futótűzként terjedt az ijesztő felvétel a közösségi oldalakon. A tinédzserek mindössze csak meg akarták tréfálni a rokonaikat, ám a terv visszafele sült el.

Végül a háztulajdonos nem indított eljárást, így nem került nyilvánosságra az elkövetők személyazonossága. A békés befejezés ellenére a rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy az ilyen eseteket nem veszik félvállról, mivel súlyos, akár halálos következményei is lehetnek.