"Ez volt az évezred mérkőzése" - Elképesztő sikere után, a Fradit méltatták az ellenfél szurkolói

15 gólos vereséget szenvedett, mégis örömmel tekint vissza az a mindössze 200 lelket számláló Szarvaskend labdarúgó csapata, a Ferencvárossal vívott Magyar Kupa-mérkőzésre. A Fradi látogatásának a Metropol videóstábja is tanúja volt..

Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2025.10.03. 20:05
Fradi fociultrák sport foci

Szarvaskend egyike, Magyarország legkisebb lélekszámú településeinek. A Vas vármegyei falu lakossága épp, hogy meghaladja a 200 főt. Nem csoda, hogy a községre nem jellemzők a világrengető események, ám egy szerencsés sorsolásnak köszönhetően úgy alakult, hogy helyi labdarúgó csapat a Fradit fogadhatta a Magyar Kupában.

Fradi, Szarvaskend, Magyar Kupa
A Fradi győzelme után a szarvaskendi keménymag sem bánkódott  Fotó: Mediaworks

Somogyi Nikolett Viola, a falu polgármestere készséggel körbevezette stábunkat a faluban. Először a nevezetes Sibrik-kúriát, és a hozzá tartozó kastélyt mutatta meg, illetve a benne működő falumúzeumot. Évtizedekkel ezelőtt iskolai is működött itt, de a helyi gyerekek már Körmendre járnak tanulni.

Szeptember 13-án, a falu népe történelmi napra ébredt. Hozzájuk utazott az ország egyik legpatinásabb focicsapata, a Fradi. A helyiek, és persze a környező települések lakosai már hetekkel a nagy esemény előtt a mérkőzésre hangolódtak. Tudták, hogy aki a meccset kihagyja, egy olyan élménytől esik el, amit soha többé nem pótolhat.

Ez volt az évezred mérkőzése

 – mondta az egyik helybéli, és hozzátette, egy-egy szarvaskendi mérkőzésen akár 250 szurkoló is összegyűlik, ám ezúttal akár 3000 ember is helyszínre érkezhet. A csapat vezetősége egyébként két mobillelátót is a pályához rendelt, hogy a lehető legtöbb embernek kényelmes ülőhelye legyen.

A zöld-fehér csapat buszát lelkesen fogadták  Fotó: Mediaworks

Persze voltak, akik a leleményességükre hagyatkoztak. Egy maroknyi drukker a pálya szélén saját „páholyt” fabrikált: a gépkocsi tetejére állított székekről izgulta végig a mérkőzést.

Hogy mekkora esélye van a Fradinak a mi kedvenceink ellen? 116 százalék! Ez azonban nem szegi kedvünket! Hajrá, Szarvaskend

 – mondta lelkesen egy középkorú férfi.

A Fradi már csak Fradi marad

A mérkőzés egy 0-15-ös vendéggyőzelemmel zárult. Szarvaskend kiesett a kupából. A sporttörténelemben még soha, senki nem örült ennyire vereségnek, mint a falu legénysége.

Nem vallottunk szégyent 

– jegyezte meg egy fanatikus drukker.

Felkerültünk az ország sporttérképére

 

